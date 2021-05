Black Panther: les pensées brusques de Michael B.Jordan sur son retour en tant que Killmonger

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est une franchise absolument massive, récemment en expansion grâce à des émissions en direct sur Disney +. L’un des films de la franchise les plus marquants sur le plan culturel est Black Panther de Ryan Coogler, qui a battu des records au box-office et de nouveaux horizons en matière de représentation et de nominations aux Oscars. Le film présentait Michael B.Jordan dans le rôle du méchant Killmonger, et il a partagé des pensées directes sur le retour.