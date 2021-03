Black Panther viendra aux Avengers de Marvel plus tard cette année, selon la feuille de route

Black Panther a été annoncé aujourd’hui pour Marvel’s Avengers, mais vous devrez attendre un peu le personnage.

Black Panther: War for Wakanda ajoutera Black Panther en tant que personnage jouable aux Avengers de Marvel. Une date de sortie n’a pas été fournie, mais l’expansion est attendue à un moment donné cette année. Il est également livré avec Klaw, le biome de la jungle de Wakandan, de nouveaux ennemis et bien plus encore.

Lors de la présentation de Square Enix, une feuille de route pour les Avengers de Marvels a également été annoncée.

Tout commence cette semaine avec Operation: Hawkeye Future Imperfect qui sera suivi de Red Room Takeover ce printemps, aux côtés de Tachyon Anomaly.

Cet été, vous pouvez vous attendre à Project Omega et Wasteland Patrol.

La mise à jour d’aujourd’hui ajoute le nouveau héros jouable Hawkeye, un nouveau méchant, et le contenu de l’histoire ainsi que deux nouvelles fonctionnalités: Réassembler la relecture de la campagne et une toute nouvelle salle HARM personnalisable. Réassembler la campagne Replay, un ajout fréquemment demandé par les fans, permettra aux joueurs de réinitialiser la progression de leur campagne Réassembler et de rejouer le contenu depuis le début tout en préservant la progression de leur héros.

La nouvelle salle HARM personnalisable permet aux joueurs d’adapter leur expérience en choisissant le nombre et le type d’ennemis auxquels ils sont confrontés, les dangers environnementaux et les bonus de combat pour pousser leurs compétences à la limite.

Marvel’s Avengers est maintenant disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Les joueurs qui possèdent la version PlayStation 4 ou Xbox One du jeu peuvent passer à la version complète de nouvelle génération sans frais supplémentaires et transférer leur partie sauvegardée pour poursuivre leur progression.

La version nouvelle génération du jeu offre des fréquences d’images plus élevées et des visuels améliorés par rapport à la génération actuelle de consoles avec une résolution allant jusqu’à 4K sur PlayStation 5 et Xbox Series X et 1440p pour Xbox Series S.Vous pouvez également vous attendre à des temps de chargement et de streaming plus rapides, textures à plus haute résolution, distances de dessin plus éloignées pour les modèles haute résolution, destruction améliorée de l’armure et autres améliorations.