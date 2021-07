Black Panther: Wakanda Forever Fan Art imagine Michaela Coel comme X-Men Storm

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est devenu une franchise géante au cours de la dernière décennie et a changé de cinéma. Mais certaines propriétés sont devenues les préférées des fans, en particulier Black Panther de Ryan Coogler. La suite Wakanda Forever est actuellement en développement actif, avec la star de I May Destroy You Michaela Coel rejoignant le casting pour un rôle non spécifié. Certains fan art de Black Panther 2 imaginent Coel jouant le bien-aimé X-Men Storm, et wow.