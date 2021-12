Black Panther: Wakanda Forever – Tout ce que nous savons sur la suite du MCU

Malgré le succès mondial massif de Marvel’s Black Panther, la mort tragique de la star Chadwick Boseman en août 2020 a jeté une énorme incertitude sur le sort de la suite. Comment le film pourrait-il continuer sans son personnage principal au talent immense ? Mais en mai 2021, il a été confirmé que le film avançait avec le titre Black Panther : Wakanda Forever.

De toute évidence, le film que nous verrons en 2022 sera différent de ce qui aurait été diffusé si Boseman était toujours avec nous pour jouer T’Challa. Mais même s’il laissera un énorme trou dans le film – à la fois émotionnellement et en termes d’histoire – une équipe extrêmement impressionnante s’est réunie devant et derrière la caméra pour réaliser le prochain film sur l’Africain caché et high-tech. royaume de Wakanda à l’écran.

La production a commencé l’été dernier et, après un certain retard, devrait reprendre au début de l’année prochaine. Wakanda Forever est l’un des trois films MCU actuellement prévus pour 2022, mais est peut-être le plus attendu. Voici donc tout ce que nous savons à ce jour sur Black Panther : Wakanda Forever.

Quelle est la date de sortie ?

Black Panther : Wakanda Forever sortira en salles le 11 novembre 2022.

C’est qui le réalisateur ?

Ryan Coogler est le réalisateur. Coogler a dirigé le premier Black Panther, ainsi que le spin-off à succès de Rocky Creed et le drame indépendant acclamé de 2013 Fruitvale Station.

Qui est l’écrivain ?

Coogler a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole. Cole a co-écrit le premier film et a également travaillé sur le drame télévisé acclamé The People v. OJ Simpson: American Crime Story.

Qui revient ?

De nombreux acteurs originaux reviendront pour la suite. Ils incluent:

Lupita Nyong’o en tant qu’espionne NakiaDanai Gurira en tant qu’Okoye, le chef des forces spéciales entièrement féminines de Wakanda, Dora MilajeLetitia Wright en tant que Shuri, la sœur cadette de T’ChallaMartin Freeman en tant qu’agent de la CIA Everett K. RossWinston Duke en tant que M’Baku, le chef de la tribu JabarAngela Bassett comme Ramonda, T’Challa et la mère de ShuriIsaach de Bankolé comme River Tribe ElderDorothy Steel comme Merchant Tribe Elder. Steel est malheureusement décédé en octobre de cette année, faisant de son apparition dans Wakanda Forever son dernier rôle.

Qui est nouveau ?

Jusqu’à présent, seuls quelques nouveaux acteurs ont été confirmés pour Wakanda Forever. Dominique Thorne (Judas et le Messie noir) incarnera Riri Williams, alias Ironheart. Dans les bandes dessinées de Marvel, Williams est un inventeur incroyable qui construit une armure basée sur les conceptions Iron Man de Tony Stark. Thorne reprendra ensuite le rôle dans l’émission Disney + MCU Ironheart.

De plus, l’actrice et écrivaine britannique primée Michaela Coel (I Will Destroy You) a été choisie pour jouer un rôle jusqu’à présent non divulgué.

C’est quoi l’histoire?

Presque aucun détail de l’intrigue n’a été publié sur Wakanda Forever. Selon certaines rumeurs, le film pourrait voir les débuts MCU de Namor le sous-marin et se concentrer sur le conflit entre Wakanda et Atlantis. Mais jusqu’à ce que nous obtenions une confirmation officielle, ce ne sont que des spéculations pour le moment.

Il y a eu un retard de production

En août, Letitia Wright a eu un accident sur le plateau alors qu’elle effectuait une cascade. Alors que ses blessures étaient initialement considérées comme mineures, les producteurs ont confirmé en novembre qu’elles étaient « beaucoup plus graves, Letitia souffrant d’une fracture critique de l’épaule et d’une commotion cérébrale avec des effets secondaires graves ». En conséquence, la production a été interrompue et devrait actuellement reprendre en janvier. La date de sortie de novembre n’a pas encore été affectée, mais il est possible que le film recule en 2023.

Y a-t-il des séquences ou des images ?

Sans surprise, étant donné que le film n’a même pas terminé la photographie principale, nous n’avons pas encore vu de séquences ou d’images officielles. Cependant, certaines images des coulisses ont fuité en août, montrant Wright, Gurira, Freeman et Williams sur le plateau.