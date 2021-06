Black Pumas annonce les dates de sa tournée nord-américaine et internationale

Puma noir a récemment fait revenir leur ville natale triomphale à la musique live avec un stand historique de cinq nuits à guichets fermés au Stubb’s BBQ d’Austin, les premiers spectacles à pleine capacité de la ville depuis mars 2020.

Aujourd’hui, le duo nominé aux Grammy annonce une vaste tournée 2021-2022 à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe. La tournée comprend quatre nuits au Brooklyn Steel de New York en septembre, trois déjà à guichets fermés et la quatrième en cours, la salle de spectacle de Los Angeles à Hollywood Park et plusieurs spectacles à Chicago, Seattle, Portland et Denver.

Les billets pour les dates nouvellement annoncées seront mis en vente à partir du vendredi 11 juin à 10h, heure locale. Le groupe a également été annoncé sur les programmations du festival 2021, y compris Lollapalooza, Limites de la ville d’Austin, BottleRock Napa Valley, Ohana Fest à Dana Point, Californie, Midtown musical d’Atlanta et plus. Toutes les dates de tournée sont ci-dessous.

Visitez le site officiel des Black Pumas pour obtenir des informations sur les visites et les options de billets.

Dates de la tournée Black Pumas US 2021 / 2022 :

29 juillet Chicago, IL Lollapalooza

5 août St. Louis, MO The Pageant (COMPLET)

6 août Columbia, MO 9th Street Summerfest

7 août Festival de musique de l’arrière-pays de Saint Charles, IA

8 août Omaha, NE Salle d’attente à l’extérieur ^

11 août Denver, CO Mission Ballroom ^

12 août Denver, CO Mission Ballroom ^ (ÉPUISÉ)

13 août Dillon, CO Amphithéâtre Dillon ^

15 août Aspen, CO Belly Up

17 août Salt Lake City, UT Le Dépôt*

19 août Portland, OR Roseland Theatre*

20 août Portland, OR Roseland Theatre*

21 août Seattle, WA Paramount Theatre*

22 août Seattle, WA Paramount Theatre*

28 août Lexington, KY Railbird Music Festival

29 août Columbus, OH WonderBus Music and Arts Festival

2-18 sept. Milwaukee, WI Summerfest

3-5 sept. Napa, Californie BottleRock Napa Valley

18-19 sept. Atlanta, GA Musique Midtown

13 sept. Brooklyn, NY Brooklyn Steel

14 sept. Brooklyn, NY Brooklyn Steel # (ÉPUISÉ)

15 sept. Brooklyn, NY Brooklyn Steel # (ÉPUISÉ)

16 sept. Brooklyn, NY Brooklyn Steel # (ÉPUISÉ)

23 sept. Los Angeles, CA Salle de spectacle à Hollywood Park*

24 sept. Dana Point, Californie Ohana Fest

25 sept. Dallas, TX State Fair of Texas

25-26 septembre Franklin, TN Pilgrimage Music & Cultural Festival

Du 1er au 3 octobre Memphis, TN MEMHO Music Festival

Du 1 au 3 octobre Austin, TX Austin City Limits Music Festival

8-10 octobre Austin, TX Austin City Limits Music Festival

12 octobre Harrisburg, Pennsylvanie XL Live

13 octobre Pittsburgh, PA Mr. Smalls Theatre (COMPLET)

15 octobre Madison, WI The Sylvee*

16 octobre Grand Rapids, MI 20 Monroe Live*

17 octobre Chicago, IL Thalia Hall + (COMPLET)

18 octobre Chicago, IL House of Blues +

19 octobre Chicago, IL House of Blues + (COMPLET)

16 déc. San Francisco, CA The Masonic*

18 déc. Las Vegas, NV House of Blues*

5 janvier Cincinnati, OH Madison Theatre + (COMPLET)

15 janvier Baltimore, MD Baltimore Soundstage (COMPLET)

Dates de la tournée Black Pumas International 2021 / 2022 :

25 juillet Byron Bay, NSW SplendourXR

1 nov. Glasgow, Sco Garage (COMPLET)

2 nov. Dublin, IE Olympia Theatre

4 nov. Rekjavik, IS Airwaves / Musée d’art

5 nov. Manchester, Royaume-Uni Albert Hall

6 nov. Londres, Royaume-Uni Roundhouse (COMPLET)

7 nov. Londres, Royaume-Uni Roundhouse

9 nov. Birmingham, Royaume-Uni O2 Institute

10 nov. Bristol, Royaume-Uni O2 Academy

12 nov. Berlin, DE Verti Music Hall

13 nov. Cologne, DE Live Music Hall

14 nov. Bruxelles, BE AB Main Hall (COMPLET)

16 nov. Lille, FR Aéronef

17 nov. Nantes, FR Stéréolux

18 nov. Paris, FR Olympia

19 nov. Amsterdam, Pays-Bas AFAS

20 nov. Madrid, ES La Riviera

18 juin Oslo, NO Rockefeller

19 juin Stockholm, SE Berns

21 juin Hambourg, DE Fabrik

22 juin Dortmund, DE FZW

*Nouveaux spectacles présentés par Live Nation

+ avec les Seratones

^ avec Neal Francis

# avec Pachyman