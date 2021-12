Black Pumas Cover Otis Redding’s ‘(Sittin’ On) the Dock of the Bay’

En l’honneur de Otis Redding, décédé il y a 54 ans aujourd’hui, Pumas noirs ont sorti une magnifique couverture de « (Sittin ‘On) le quai de la baie. »

« Otis Redding est l’un de mes héros de la performance live, en particulier pour son ton vocal et sa présence générale sur scène », a déclaré Eric Burton. « ‘(Sittin’ On) the Dock of The Bay’ se vante pour moi de ses dons exceptionnels en tant qu’artiste et auteur-compositeur. »

Après avoir reçu deux nominations aux 64e GRAMMY Awards annuels, les Black Pumas ont également annoncé qu’ils se produiront sur Jimmy Kimmel Live ! le lundi 13 décembre.

De plus, le groupe est actuellement en tournée aux États-Unis et a annoncé un événement exclusif en direct lors de son spectacle à Los Angeles. Black Pumas sera le premier groupe à diffuser en direct depuis le tout nouveau théâtre YouTube, et les fans peuvent se connecter à leur chaîne YouTube officielle pour regarder la performance le vendredi 17 décembre à 21 h HP.

Le mois dernier, le groupe a sorti une reprise de Lou Rawls single de Noël classique, « Noël sera vraiment Noël. »

Auparavant uniquement disponible dans le cadre de Spotify Holiday Singles, « Christmas Will Really Be Christmas (Lou Rawls Cover) » est disponible partout aujourd’hui pour la première fois.

« Nous étions vraiment attirés par le message, les paroles, l’arrangement, le sentiment », a déclaré le leader Eric Burton. « C’est un message qui doit être entendu dès maintenant. J’étais un peu nerveux à l’idée de chanter dans le registre grave de Lou Rawls, alors je l’ai chanté une octave plus haut et c’était bien d’arranger le chant avec les dames [backup singers Lauren Cervantes and Angela Miller] ainsi que d’y apporter notre propre touche.

Le producteur/chef d’orchestre Adrian Quesada déclare : « Une chanson de Noël n’est pas exactement quelque chose que nous avons l’intention de faire, mais cette chanson de Lou Rawls est incroyable. Il a été produit par l’un de mes arrangeurs et producteurs préférés, David Axelrod. De ce côté là j’étais attirée au départ et j’ai confirmé avec Eric. Je pense que nous avons tous les deux été attirés par le message aussi, il touche un message qui je pense est poignant pour les temps d’aujourd’hui, que Noël n’est pas vraiment Noël tant que tout le monde n’a pas la paix et le bonheur.

