Black Rock Oil Company prévoit d’installer 1 million de mineurs de Bitcoin

Black Rock Petroleum Company a signé un accord avec Optimum Mining Host pour mettre en œuvre et exploiter jusqu’à 1 million de machines minières Bitcoin.

Déplacer l’activité de l’extraction de pétrole vers l’exploitation de Bitcoin ? Ce n’est pas un changement qui se produira du jour au lendemain, mais la décision d’une compagnie pétrolière qui, en plus d’extraire ce qu’on appelle « l’or noir », a décidé de se consacrer à l’exploitation minière du Bitcoin est frappante.

Black Rock Petroleum Company, basée au Nevada, a conclu un accord avec Optimum Mining Host pour mettre en œuvre et exploiter jusqu’à 1 million de machines de minage Bitcoin.

Los mineros se alojarían en la provincia de Alberta, Canadá, y se originarían en China, según informó en un comunicado de prensa en julio, pero hoy CBC, la empresa de medios públicos más grande de Canadá, volvió a referirse al tema lanzando cifras astronómicas , en outre.

L’exploitation minière proposée par Black Rock s’étendent sur trois sites de production de gaz naturel situés en Alberta. Les 200 000 premières machines seront déployées à l’usine à gaz de Quirk Creek, une acquisition planifiée récemment annoncée par Black Rock. L’entreprise a prévu d’affecter 300 000 machines à un deuxième site en Alberta, les 500 000 autres étant affectées à un troisième site encore à identifier.

Le PDG de Black Rock, Zoltan Nagy, a commenté : « La propriété Quirk Creek est parfaitement positionnée pour servir ces marchés. Les niveaux de production actuels sont bons et nos ingénieurs ont examiné les dossiers de production historiques de la propriété et analysé les évaluations récentes des réserves, et nous sommes convaincus que nous avons l’expérience, la technologie et les ressources pour augmenter considérablement la production et, à son tour, les flux de trésorerie de le site. et héberger et exploiter des mineurs de bitcoins à un coût énergétique d’environ trois cents canadiens par KWH. »

Un grand nombre de mineurs

La durée du contrat entre Black Rock et Optimum Mining est de deux ans, avec la possibilité de la prolonger de 12 mois avec préavis. Comme l’a souligné la SRC, aucun échéancier n’a été fixé pour cet accord. CBC a également rapporté que l’ingénieur minier américain Brandon Arvanaghi s’est dit “sceptique” quant au nombre “astronomique” de mineurs que Black Rock propose d’installer.

Arvanaghi a poursuivi : « La logistique d’amener un si grand nombre de plates-formes minières dans les régions rurales de l’Alberta serait un défi.

En effet, Charles Selby, président de Caledonian Midstream Corporation, a commenté : « Compte tenu de notre production actuelle de gaz, un nombre plus raisonnable de mineurs serait de 10 000 au lieu des 200 000 mentionnés dans le communiqué de presse.

S’ils peuvent mettre en œuvre ce plan, les projections optimistes de Black Rock indiquent une sortie importante de machines minières en provenance de Chine. De nombreux mineurs se tournent vers de nouvelles sources d’énergie stables à la suite de l’interdiction de la Chine. Si Black Rock parvenait à installer et à exploiter 1 million de mineurs de bitcoins, cela représenterait l’équivalent d’un tiers de la capacité minière mondiale actuelle.

En fait, le mois dernier, la société Marathon, l’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin en Amérique du Nord, a annoncé l’acquisition de 30 000 mineurs supplémentaires, pour compléter 133 000 plates-formes. Cela était déjà considéré par beaucoup comme un montant important. Ce nombre est donc incroyablement plus élevé.

Pendant ce temps, de plus en plus de mineurs continuent de sortir de Chine, compte tenu des mesures restrictives du gouvernement et des régions.

Sources : CBC et Bitcoin Magazine

