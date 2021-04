‘Black Rose’: la créativité de Thin Lizzy s’épanouit à Paris

Lorsque Thin Lizzy sont allés à Paris pour commencer à enregistrer ce qui allait devenir leur neuvième album studio, ils l’ont fait avec Gary Moore débutant son troisième passage dans le groupe. Avec elle est venue la volonté de revenir de la capitale française avec un excellent bilan. Black Rose (A Rock Legend) est sorti au Royaume-Uni le 13 avril 1979 et les résultats n’ont pas déçu.

L’album était une autre collaboration avec Tony Visconti, le producteur déjà très expérimenté qui avait supervisé leur set de 1977 Bad Reputation et l’album de concert Live and Dangerous de l’année suivante. Désormais, ils ont choisi d’enregistrer aux studios Pathé Marconi à la périphérie de Paris en grande partie parce que, l’année précédente, les pierres qui roulent y avait fait leur album Some Girls.

Énergie et sensibilité côte à côte

Black Rose a été une belle vitrine à la fois pour l’énergie rock pure de Lizzy, sur des titres comme le top 10 britannique «Waiting For An Alibi». Leur côté plus sensible était également exposé, comme sur la collaboration de Phil Lynott avec Moore, «Sarah». Inspirée de la nouvelle petite fille de Phil et ajoutée à Londres après les sessions parisiennes, la chanson était à l’origine destinée à un album solo de Lynott, avant qu’il ne décide de l’ajouter à Black Rose. Un Huey Lewis encore relativement inconnu a joué de l’harmonica sur la piste.

Dans l’histoire de Thin Lizzy de Harry Doherty en 2012, The Boys Are Back In Town, écrit en collaboration avec Scott Gorham du groupe, Gorham et Moore sont cités en train de nommer Black Rose leur deuxième album préféré du groupe.

“Pour être honnête”, a déclaré Moore, “si vous deviez dire quels sont vos albums préférés de Thin Lizzy, je dirais Jailbreak parce que c’est un album classique, mais je dirais que Black Rose arrive en deuxième position en termes de qualité. Scott et moi avons fait de très belles choses ensemble.

Gorham était d’accord. “Je le noterais de cette façon aussi, Jailbreak puis Black Rose,” dit-il. «Je pensais que c’était un super album. À ce moment-là, cela peut sembler étrange à dire, mais nous avions commencé à apprendre à enregistrer des albums, 17 albums ou n’importe quel autre album! Je pensais que Gary y avait apporté une bonne discipline… lui et moi avons commencé à très bien travailler ensemble.

‘Phil Lynott s’était surpassé’

Visconti, dans ses propres mémoires Bowie, Bolan & the Brooklyn Boy, se souvenait que l’album transcendait tout l’excès de rock’n’roll qui était présent lors de sa réalisation. “Phil Lynott s’était surpassé en écrivant un véritable opus rock celtique, les sept minutes” Roison Dubh (Black Rose) “, a-t-il déclaré.

«C’était un grand travail, qui exigeait une concentration intense, et même si [Gary] Moore aurait pu jouer toutes les parties de guitare lui-même, c’était émouvant de le voir enseigner minutieusement à Scott Gorham les deuxièmes parties d’harmonie. Même ainsi, il n’a pas fallu très longtemps pour enregistrer l’album, car les autres morceaux étaient du rock plus traditionnel de Thin Lizzy.

Black Rose a fait ses débuts au n ° 5 au Royaume-Uni et est devenu son record de studio le plus élevé en atteignant un sommet au n ° 2 une semaine plus tard, égalant le sommet de Live and Dangerous l’année précédente. Il a atteint le n ° 81 aux États-Unis.

