Black Sabbath défie les fans avec une nouvelle édition en ligne de Sabotage Deluxe Edition : Escape Room

BMG a rendu hommage à SABBAT NOIR avec la sortie d’une collection qui comprend une nouvelle version remasterisée du sixième album studio du groupe, “Sabotage”, ainsi qu’un spectacle live complet enregistré lors de la tournée du groupe en 1975.

“Sabotage : Édition Super Deluxe” est disponible en coffret de quatre CD et en coffret de quatre LP qui comprend la même musique sur vinyle de 180 grammes plus un bonus de sept pouces avec le montage unique pour « Suis-je en train de devenir fou (Radio) » et “Trou dans le ciel” sur le revers, avec des illustrations reproduisant la très rare sortie japonaise du single.

Pour commémorer cette sortie, BMG s’est associé à Bewilder Box Ltd., créateurs d’aventures d’évasion physiques et numériques primées et spécialistes des jeux de réflexion basés sur IP, pour créer un environnement en ligne interactif chaque SABBAT les fans vont adorer, la Sabotage Deluxe Edition: Escape Room.

Entrez dans le mystérieux monde miroir de SABBAT NOIR‘s “Sabotage” dans ce mini jeu d’évasion en ligne où votre mission est de récupérer une copie du très convoité “Sabotage : Édition Super Deluxe”. Voyagez dans le temps jusqu’aux années 1970 et parcourez 15 minutes d’époustouflant SABBAT-des énigmes thématiques, où seuls ceux qui ont l’esprit le plus vif et les riffs les plus lourds réussiront. Branchez votre Gibson FR, activez votre cerveau jusqu’à 11 et voyez si vous avez ce qu’il faut pour être le prince de l’intelligence dans le Sabotage Deluxe Edition : Escape Game.

Détails à noter :

* C’est un jeu par navigateur à un joueur



* Prend environ 15 minutes pour jouer



* Rempli avec SABBAT-des défis à thème



* Les fans peuvent prévisualiser les pistes de l’album et trouver des secrets dans les illustrations



* Compatible mobile/tablette mais ordinateur/ordinateur portable complet recommandé pour une meilleure expérience



* Partagez votre temps sur les réseaux sociaux en utilisant #SabbotageEscapeRoom

Jouez gratuitement à cet endroit.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Maître d’hôtel Geezer et Bill Ward enregistré “Sabotage” à Londres et à Bruxelles et a coproduit l’album avec Mike Boucher. Les huit chansons sont sorties d’abord aux États-Unis en juillet 1975, puis au Royaume-Uni en septembre. Or certifié en Amérique et argent au Royaume-Uni, “Sabotage” a obtenu des critiques positives pour des morceaux percutants comme “Trou dans le ciel” et “Symptôme de l’univers”, ainsi que des musiques plus expérimentales comme “Supertsar”, qui comprenait la harpe, le mellotron et le choeur de chambre anglais.

“Sabotage : Édition Super Deluxe” présente 16 morceaux live (dont 13 inédits) qui ont été enregistrés en 1975 lors de la tournée américaine du quatuor pour l’album. Les performances incluent des chansons qui couvrent la carrière du groupe, de la chanson titre à ses débuts en 1970 “Sabbat noir” à “Architecte spirale” et “Sabbra Cadabra” de son précédent album, “Sabbat Sabbat sanglant” (1973). “Sabotage” est également représenté avec des prises en direct de “Trou dans le ciel” et “La folie des grandeurs”.

La musique est accompagnée de notes de pochette détaillées qui racontent l’histoire de l’album à travers des citations de membres du groupe et des médias musicaux, ainsi que des photos rares et des coupures de presse de l’époque. Le forfait comprend également une réplique du livre de concert du Madison Square Garden de 1975 et “Sabotage” Affiche couleur de la tournée de 1975.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).