Black Sabbath: édition Super Deluxe de ‘Sabotage’ prévue en juin

NOIR SABBAT a été impliqué dans une longue bataille juridique avec son ancien manager en 1975 lorsque le groupe a commencé à enregistrer son sixième album studio, “Sabotage”. Le groupe s’est senti saboté à chaque tournant – d’où le titre de l’album – mais ce sentiment a contribué à alimenter l’intensité de la nouvelle musique qu’ils faisaient. Malgré les distractions, le groupe a créé l’un des albums les plus dynamiques – et sous-estimés – de sa carrière légendaire.

BMG rend hommage aux saints patrons du heavy metal avec une collection qui comprend une version nouvellement remasterisée de l’album original ainsi qu’un spectacle live complet enregistré lors de la tournée 1975 du groupe. “Sabotage: édition Super Deluxe” sera disponible le 11 juin sous forme d’un ensemble de 4 CD et d’un ensemble de 4 LP comprenant la même musique sur vinyle de 180 grammes plus un bonus de 7 pouces avec le seul montage pour “Suis-je en train de devenir fou (Radio)” et “Trou dans le ciel” sur le revers, avec des illustrations reproduisant la très rare sortie japonaise du single. La version nouvellement remasterisée de l’album original sera disponible via des services de téléchargement numérique et de streaming le même jour.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward enregistré “Sabotage” à Londres et à Bruxelles et a coproduit l’album avec Mike Butcher. Les huit chansons sont sorties d’abord aux États-Unis en juillet 1975, puis au Royaume-Uni en septembre. Or certifié en Amérique et argent au Royaume-Uni, “Sabotage” a obtenu des critiques positives pour des morceaux percutants comme “Trou dans le ciel” et “Symptôme de l’univers”, ainsi que de la musique plus expérimentale comme “Supertzar”, qui comprenait la harpe, le mellotron et le chœur de chambre anglais.

“Sabotage: édition Super Deluxe” présente 16 titres live (dont 13 inédits) qui ont été enregistrés en 1975 lors de la tournée américaine du quatuor pour l’album. Les performances incluent des chansons qui couvrent la carrière du groupe, de la chanson titre à ses débuts en 1970 “Black Sabbath” à “Architecte en spirale” et «Sabbra Cadabra» de son album précédent, “Sabbath Bloody Sabbath” (1973). “Sabotage” est également représenté avec des prises en direct de “Trou dans le ciel” et “La folie des grandeurs”.

La musique est accompagnée de notes de doublure approfondies qui racontent l’histoire de l’album à travers des citations de membres du groupe et des médias musicaux, ainsi que des photos rares et des coupures de presse de l’époque. Le forfait comprend également une réplique du livre de concert du Madison Square Garden de 1975 et “Sabotage” Affiche couleur de la tournée 1975.

“Sabotage: édition Super Deluxe” Liste des pistes de CD:

Disque un: album original remasterisé

01. Trou dans le ciel



02. Ne commencez pas (trop tard)



03. Symptôme de l’univers



04. La folie des grandeurs



05. Frisson de tout



06. Supertzar



07. Suis-je en train de devenir fou (Radio)



08. Le bref

Disque deux: North American Tour Live ’75

01. Supertzar/Se tuer pour vivre *



02. Trou dans le ciel



03. Aveugle des neiges *



04. Symptôme de l’univers



05. Cochons de guerre *



06. La folie des grandeurs



07. Sabbra Cadabra *



08. Jam 1 avec solo de guitare *



09. Jam 2 avec solo de batterie *



dix. Supernaut *



11. Homme de fer *

Disque trois: North American Tour Live ’75

01. Solo de guitare comprenant des extraits d’Orchid et Rock ‘n’ Roll Doctor *



02. Sabbat noir *



03. Architecte en spirale *



04. Embryon/Les enfants de la tombe *



05. Paranoïaque *

Disque quatre

01. Suis-je en train de devenir fou (Radio) – Edition unique



02. Trou dans le ciel

LP One: Album original remasterisé

Côté un

01. Trou dans le ciel



02. Ne commencez pas (trop tard)



03. Symptôme de l’univers



04. La folie des grandeurs

Côté deux

01. Frisson de tout



02. Supertzar



03. Suis-je en train de devenir fou (Radio)



04. Le bref

LP Two: Tournée nord-américaine Live ’75

Côté trois

01. Supertzar/Se tuer pour vivre *



02. Trou dans le ciel



03. Aveugle des neiges *

Côté quatre

01. Symptôme de l’univers



02. Cochons de guerre *

LP 3: Tournée nord-américaine Live ’75

Côté cinq

01. La folie des grandeurs *



02. Sabbra Cadabra *

Côté six

01. Jam 1 avec solo de guitare *



02. Jam 2 avec solo de batterie *



03. Supernaut

LP Four: Tournée nord-américaine Live ’75

Côté sept

01. Homme de fer *



02. Solo de guitare comprenant des extraits d’Orchid et Rock ‘n’ Roll Doctor *



03. Sabbat noir *

Côté huit

01. Architecte en spirale *



02. Embryon/Les enfants de la tombe *



03. Paranoïaque *

7 “Simple

01. Suis-je en train de devenir fou (Radio) – Edition unique



02. Trou dans le ciel

* inédit

Crédit photo: Sam Emerson



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).