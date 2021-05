Black Sabbath et Motörhead font un don pour le tirage au sort de charité UK Metal Merger

UK Metal Merger a lancé un énorme tirage au sort caritatif où les fans peuvent gagner des objets rares en métal. Avec des articles donnés par des groupes, y compris Sabbat noir, Motörhead et Judas Priest, le tirage au sort #ILoveMetal vise à collecter des fonds pour Stagehand: un organisme de bienfaisance qui fournit un financement en cas de difficultés et un soutien en santé mentale aux travailleurs de l’industrie de la musique live.

Via une entrée de 5 £ via une page crowdfunder, les fans peuvent participer au tirage au sort plusieurs fois jusqu’à ce que le tirage se termine le 11 juin. Tous les gagnants seront contactés le 18 juin.

Certains des éléments du tirage au sort comprennent un rare livre Black Sabbath signé par Tony Iommi du groupe, une Epiphone Signature SG Custom également signée par Iommi, deux pass VIP pour Download 2022, une présentation encadrée de Judas Priest “ Epitaph ” qui a été signée par Rob Halford, Glenn Tipton, Richie Faulkner, Ian Hill et Scott Travis.

Les prix sont regroupés en «lots» thématiques avec des collections de prix d’Earache Records, Motörhead, My Dying Bride et plus encore à gagner.

La campagne #ILoveLive de Stagehand est décrite sur UK Metal Merger’s crowdfunder page comme visant à “[provide] une aide financière pour tous les équipages britanniques qui en ont le plus besoin. Les équipages semblent être les oubliés de la pandémie actuelle. Ce sont les héros méconnus du monde du divertissement en direct. Sans eux, les spectacles ne pourraient tout simplement pas se produire.

Ils ont ajouté: «L’impact de Covid-19 a été dévastateur pour toute l’industrie de la musique, mais en particulier pour les techniciens de la scène, les ingénieurs du son, les techniciens de la guitare, les techniciens du clavier, les techniciens de la batterie, les directeurs de scène, les directeurs de production, les directeurs de tournée et autres membres du personnel d’assistance en direct. qui rendent les spectacles possibles.

«En l’absence de spectacles depuis mars 2020, les revenus de l’équipage ont été réduits, de nombreux membres ayant constaté qu’ils n’étaient pas éligibles à tout type d’aide financière gouvernementale. Beaucoup ont désespérément besoin et la plupart souffrent de problèmes de santé mentale. »

Plus tôt cette année, des personnalités de l’industrie de la musique britannique ont appelé le gouvernement à engager davantage de soutien économique au secteur en suivant la «feuille de route» du Royaume-Uni pour sortir du lock-out.

Le PDG de LIVE, Greg Parmley, a demandé au gouvernement de fournir le soutien économique nécessaire pour que l’industrie de la musique revienne à la normale. «Tout retour à la normalité de la musique live pourrait avoir des mois de retard sur le reste de l’économie.

«La chancelière doit reconnaître notre fermeture prolongée dans le budget et fournir le soutien économique nécessaire pour garantir que les emplois et les moyens de subsistance des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans notre industrie existent alors que nous traversons cette pandémie.»