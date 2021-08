Black Sabbath va sortir ‘Technical Ecstasy’ Deluxe Edition Feat. Extraits inédits, mixages alternatifs et morceaux live

SABBAT NOIR a embrassé le changement en 1976 lorsque les innovateurs du heavy metal ont commencé à se gérer et à explorer différents sons sur le septième album studio du groupe, “Extase technique”. Le record a atteint la 13e place au Royaume-Uni et a été certifié or aux États-Unis

BMG rend hommage à cet album audacieux avec une collection qui comprend une nouvelle version remasterisée de l’original, un tout nouveau mix de Steven Wilson, plus plus de 90 minutes d’extraits inédits, de mix alternatifs et de morceaux live. “Technical Ecstasy: Super Deluxe Edition” sera disponible le 1er octobre sous forme de coffret de 4 CD et de 5 LP sur vinyle noir de 180 grammes. Les versions 4-CD et 5-LP sont disponibles en pré-commande dès maintenant. L’album studio remasterisé sera disponible le même jour sur les services de téléchargement numérique et de streaming. La nouvelle version remasterisée de “Les enfants de la rue arrière” est disponible aujourd’hui sous forme numérique.

A l’été 1976, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Maître d’hôtel Geezer et Bill Ward à Miami pour enregistrer “Extase technique” au célèbre Critères Studios. Le groupe sortait d’une tournée mondiale pour son précédent album, “Sabotage”, qui avaient vu leurs performances live évoluer pour inclure des claviers et des synthétiseurs. Ces instruments et sons nouvellement incorporés ont ensuite été introduits dans le processus d’enregistrement sur “Extase technique”. Les nouvelles chansons englobaient un large éventail de styles de la charge dure “Les enfants de la rue arrière” et ballade “C’est d’accord” au funky « Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) » et progressif “Gitan”. L’album contient également le single “C’est d’accord”, qui était le premier SABBAT chanson avec des voix principales de quartier. Le “Édition deluxe” présente une nouvelle version remasterisée de l’album de huit pistes, ainsi qu’un tout nouveau mix de l’album créé par Steven Wilson en utilisant les bandes analogiques originales.

“Technical Ecstasy: Super Deluxe Edition” est livré avec huit sorties inédites et des mélanges alternatifs. Parmi ceux-ci se trouvent différents mélanges de “Tu ne me changeras pas” et “Rock ‘N’ Roll Doctor”, ainsi que des versions outtake et instrumentales pour “Elle est partie”. La collection se termine par 10 morceaux live inédits enregistrés au cours de la période 1976-77 “Extase technique” tour du monde. Les chansons touchent à différentes époques de l’histoire du groupe avec des premiers morceaux comme “Sabbat noir” et “Cochons de guerre” aux côtés de nouvelles chansons “Gitan” et “Femmes sales”.

La collection comprend un livret complet contenant des illustrations, des notes de pochette, des souvenirs rares et des photos de l’époque, ainsi qu’une réplique du livre de concert de la tournée mondiale 1976-77 et une grande affiche en couleur.

“Technical Ecstasy: Super Deluxe Edition” Liste des pistes 4-CD/5-LP

Disque Un : Album original 1976 (Remasterisé 2021)

01. Enfants de la rue arrière



02. Tu ne me changeras pas



03. C’est d’accord



04. gitan



05. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt)



06. Docteur rock’n’roll



07. Elle est partie



08. Femmes sales

Disque 2 : Nouveau mix de Steven Wilson

01. Enfants de la rue arrière *



02. Vous ne changerez pas *



03. C’est d’accord – Version mono



04. gitan *



05. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) *



06. Docteur rock’n’roll *



07. Elle est partie *



08. Femmes sales *

Disque trois : extraits et mixages alternatifs

01. Enfants de la rue arrière – Mélange alternatif *



02. Tu ne me changeras pas – Mélange alternatif *



03. gitan – Mélange alternatif *



04. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) – Mélange alternatif *



05. Docteur rock’n’roll – Mélange alternatif *



06. Elle est partie – Version sortie *



07. Femmes sales – Mélange alternatif *



08. Elle est partie – Mix Instrumental *

Disque quatre : tournée mondiale en direct 1976-77

01. Symptôme de l’univers *



02. Cochons de guerre *



03. gitan *



04. Sabbat noir *



05. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) *



06. Femmes sales *



07. Solo de batterie / Solo de guitare *



08. Funérailles électriques *



09. Snowblind *



dix. Les enfants de la tombe *

LP One : Album original remasterisé

Côté un

01. Enfants de la rue arrière



02. Tu ne me changeras pas



03. C’est d’accord



04. gitan

Côté deux

01. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt)



02. Docteur rock’n’roll



03. Elle est partie



04. Femmes sales

LP Two : Nouveau mix de Steven Wilson

Côté trois

01. Enfants de la rue arrière *



02. Tu ne me changeras pas *



03. C’est d’accord – Mono simple



04. gitan *

Côté quatre

01. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) *



02. Docteur rock’n’roll *



03. Elle est partie *



04. Femmes sales *

LP Three : Outtakes & Mix Alternatifs

Côté cinq

01. Enfants de la rue arrière – Mélange alternatif *



02. Tu ne me changeras pas – Mélange alternatif *



03. gitan – Mélange alternatif *



04. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) – Mélange alternatif *

Côté Six

01. Docteur rock’n’roll – Mélange alternatif *



02. Elle est partie – Version sortie *



03. Femmes sales – Mélange alternatif *



04. Elle est partie – Mix Instrumental *

LP Four: Live World Tour 1976-77

Côté sept

01. Symptôme de l’univers *



02. Cochons de guerre *



03. gitan *

Côté huit

01. Sabbat noir *



02. Toutes les pièces mobiles (à l’arrêt) *

LP Five: Live World Tour 1976-77

Côté neuf

01. Femmes sales *



02. Solo de batterie / Solo de guitare *

Côté Dix

01. Funérailles électriques *



02. Snowblind *



03. Les enfants de la tombe *

* inédit

Crédit photo: Sam Emerson