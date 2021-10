Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro, c’est ainsi que sont les nouveaux terminaux de jeu Xiaomi | La technologie

Xiaomi a officialisé ses deux nouveaux terminaux pour les utilisateurs de jeux, ce sont le Black Shark 4S et le Black Shark 4S Pro. Nous vous disons tous les détails.

Après plusieurs semaines de rumeurs, les nouveaux terminaux de jeux Xiaomi sont là. L’appareil qui dirige cette paire d’équipes est le Black Shark 4S Pro, le suivant est son frère cadet le Black Shark 4S.

Les deux appareils sont livrés avec des spécifications qui méritent d’être mentionnées et c’est qu’il s’agit de terminaux de jeu, donc la chose logique est que sous le capot se trouve un moteur de très haute puissance. Les processeurs en charge de cette tâche dépendent de l’ordinateur.

Dans le cas du Black Shark 4S Pro, il s’agit du Qualcomm Snapdragon 888 accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Dans le cas du Black Shark 4S, le processeur est le Snapdragon 870 avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Les batteries des deux appareils restent avec la même capacité, 4 500 mAh et avec une charge rapide de 120 W. Au niveau de la connexion, on se retrouve face à la typicité dans un terminal haut de gamme : 5G, 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC et GPS.

La section esthétique des deux équipes est assez frappante, les lignes de conception sont celles d’un terminal de jeu. Il est strident au dos avec des éléments tels que le nom de l’appareil et la sérigraphie de la marque qui ressortent avant tout.

En dépit d’être un terminal de jeu et de ne pas briller dans la section photographique, Xiaomi a décidé d’équiper ces appareils de trois capteurs à l’arrière. Le Black Shark 4S Pro dispose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une focale f/1,79.

La caméra secondaire est un grand angle de 8 mégapixels à 120 degrés, le troisième capteur est un cadre de 5 mégapixels. Dans le cas du Black Shark 4S, les deux derniers appareils photo restent, celui qui change est le principal, qui se trouve être de 48 mégapixels.

Le capteur pour les selfies est de 20 mégapixels avec une focale f/2,0, largement suffisant pour pouvoir prendre des photos décentes. Nous avons gardé les écrans pour la fin car ils ne diffèrent pas beaucoup sur les deux appareils.

Les deux écrans mesurent 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels sur un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et toucher des fréquences jusqu’à 720 Hz. La luminosité que cet écran peut atteindre est de 1 300 nits.

Ces nouveaux terminaux ont été présentés en Chine, on ne sait donc pas encore s’ils atteindront l’Europe et plus précisément l’Espagne. Les prix de change ne valent pas la peine d’être mentionnés car des taux sont généralement appliqués qui augmenteront le prix pour toucher ceux de la gamme haute.