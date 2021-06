Black Stone Cherry annonce une édition numérique étendue de l’album ‘The Human Condition’

CERISE PIERRE NOIRE et Dossiers de mascotte/Groupe d’étiquettes de mascotte ont annoncé la sortie uniquement numérique d’une édition augmentée du septième album studio du groupe, “La condition humaine”, le 27 août. Le premier nouvel enregistrement partagé est une version nouvellement enregistrée de Tracy Chapmanest classique “Donne moi une raison”, qui peut être prévisualisé ci-dessous.

Le groupe déclare : “Tracy Chapmansa voix et ses chansons sont absolument intemporelles. Nous avons toujours été fans de sa musique, surtout ‘Donne moi une raison’. Chris [Robertson, guitar/vocals] a toujours sonné si bien en chantant cette chanson, alors nous avons décidé d’enregistrer une version rapide en studio. Nous n’aurions jamais imaginé les retours positifs que nous recevions de quelque chose que nous pensions être juste une version amusante d’une chanson déjà géniale ! Nous espérons que vous l’aimerez tous !”

“La condition humaine” a été achevé quelques jours seulement avant que le verrouillage de COVID-19 ne soit imposé et au fur et à mesure que les événements avançaient, il est devenu évident que l’album du groupe du Kentucky complétait les paroles en vedette qui étaient étrangement prémonitoires. Au moment de l’annonce de l’album, le batteur John Fred Jeune a déclaré: “Il y avait une réelle urgence et la peur de l’inconnu pendant ces sessions – c’était une période effrayante. Chaque chanson de cet album raconte une histoire des expériences que nous traversons tous – notre bonheur, nos luttes et comment nous devons adapter.”

À ce jour, le streaming cumulé du répertoire présenté sur l’album dépasse les 24 millions d’écoutes. Le seul “Seule”, qui figurait dans le Top 15 des charts Active Rock, représente 15 millions de ces flux.

La liste complète des morceaux de la prochaine édition élargie sera annoncée dans les semaines à venir.

Plus tôt dans le mois, CERISE PIERRE NOIRE annonce le départ du bassiste Jon Lawhon.



