Black Stone Cherry laisse tomber le clip de ‘The Chain’

Rockers du Kentucky CERISE PIERRE NOIRE ont publié le clip officiel de leur chanson “La chaine”. Le morceau est tiré du septième album studio du groupe, “La condition humaine”, sorti en octobre dernier via Groupe d’étiquettes de mascotte.

“La condition humaine” a été produit par les membres du groupe eux-mêmes et suivi dans BSC bassiste Jon Lawhoninstallation d’enregistrement, Studios Monocle. La sortie a été achevée quelques jours à peine avant l’imposition du verrouillage du COVID-19 et au fur et à mesure que les événements progressaient, il est devenu évident que l’album que le groupe terminait présentait des paroles étrangement prémonitoires.

“Il y avait une réelle urgence et une peur de l’inconnu pendant ces sessions – c’était une période effrayante”, se souvient le batteur John Fred Young. “Chaque chanson de cet album raconte une histoire des expériences que nous traversons tous – notre bonheur, nos luttes et la façon dont nous devons nous adapter.”

Guitariste Ben Wells dit: “Avec celui-ci, nous avons monté les amplis, la batterie est dans votre visage, et il y a des riffs vraiment lourds. Après 19 ans et sept albums, nous voulions prouver que nous donnons toujours des coups de pied au cul. Cet album ressemble à un Renaissance.”

Ajoute Lawhon: “Quand j’écoute ce disque, je ressens toutes ces émotions différentes. Nous avons commencé quand nous étions adolescents, et la vie a suivi son cours, surtout maintenant. À travers tout cela, votre cœur et vos perspectives changent, mais une chose n’a pas Notre relation en tant qu’amis n’a pas changé. »

CERISE PIERRE NOIRE chanteur / guitariste Chris Robertson a discuté du nouveau disque du groupe lors d’un épisode de “Cherry Chat”, mettant également en vedette SHINEDOWN. Parlant de la réalisation du nouveau LP, Chris a déclaré: “Nous finissions littéralement [the] enregistrez juste quand tout ce qui reste à la maison est tombé [due to the coronavirus pandemic]. Nous devions rentrer un lundi, car nous prenions congé le week-end. Nous avons travaillé tout le week-end et tout fini, parce que lundi venu, tu ne pouvais plus faire de la merde, mec. Nous avons eu beaucoup de chance que cela se soit passé de si près. Mais maintenant, nous sommes assis ici avec un disque, en train de finir de le mélanger, et vous ne pouvez pas faire de tournée, vous ne pouvez pas faire de la merde. “

Il a poursuivi: “Notre ingénieur moniteur, Jordan [Westfall], est venu et a conçu tout l’album, et nous avons décidé de lui faire mélanger le truc, mec. Il a emporté le disque à la maison avec lui dans son studio pour le mixer et putain de le tuer, mec. “

Robertson a également parlé de l’inspiration pour CERISE PIERRE NOIRE‘s nouvel album, disant: “Le dernier disque que nous avons fait, ‘Arbre généalogique’, c’était bien plus un “jam band” et une sorte de rock classique orienté, là où le nouvel album n’a rien à voir avec ça. Le nouveau disque, c’est drôle – quand Jordan était en train de le mélanger, nous nous sommes dit: “Hé, mec, quand tu le fais référence, assurez-vous de faire référence à votre dernier album” – en référence SHINEDOWNde “Attention ATTENTION” – “et un tas d’autres disques, mec, parce que les deux derniers disques que nous avons faits n’ont pas nécessairement été dans le même genre de genre, en soi, que ce que vous faites. Nous n’avons pas été aussi lourds catégorie rock sur les deux dernières sorties que nous avons faites; nous avons fait un truc plus orienté blues. Et ça a été très amusant, mec. Mais avec le nouvel album, nous avons décidé de remettre la merde encoche à nouveau. Et c’est génial, mec. ”



