Black Stone Cherry reporte sa tournée européenne en raison de Covid 19

Les rockeurs du Kentucky CERISE PIERRE NOIRE ont été contraints de reporter leur automne 2021 européen en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt dans la journée (jeudi 19 août), le groupe a fait la déclaration suivante : « À nos incroyables fans en Europe : nous sommes incroyablement tristes de devoir reporter notre tournée de novembre prévue pour l’Europe continentale. Encore une fois, les problèmes de COVID ont rendu cela impossible.

“Des problèmes de voyage couplés à des restrictions de capacité dans certains territoires signifient que nous ne pouvons plus entreprendre la tournée comme prévu. Cela affectera tous les spectacles entre le 1er et le 25 novembre inclus.

“Sur une note plus positive cependant, nous avons reprogrammé avec succès toute la tournée pour septembre et octobre de l’année prochaine et tous les billets resteront valables pour les nouvelles dates.

“Nous apprécions vraiment la patience et la compréhension de chacun ainsi que votre soutien continu en ces temps difficiles.

“Nous vous verrons bientôt.”

Le groupe a ajouté: “La tournée britannique du mois prochain se poursuit! Nous n’avons eu qu’à déplacer la tournée en Europe continentale à 2022 en raison de restrictions de voyage plus intensives.”

CERISE PIERRE NOIREVous trouverez ci-dessous les dates de la tournée européenne reprogrammée de .

En juin, CERISE PIERRE NOIRE annonce le départ du bassiste Jon Lawhon. Il a depuis été remplacé sur la route par Steve Jewell Jr., le guitariste du groupe Glasgow, Kentucky OTIS.

La sortie uniquement numérique d’une édition augmentée de CERISE PIERRE NOIREle septième album studio de , “La condition humaine”, sera disponible le 27 août.



http://blackstonecherryofficial.com Nouvelle tournée Europe 2022 :



12.09 – Cologne, Allemagne… Publié par Black Stone Cherry le jeudi 19 août 2021

