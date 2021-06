Black Stone Cherry se sépare du bassiste Jon Lawhon

CERISE PIERRE NOIRE s’est séparé du bassiste Jon Lawhon.

Les rockeurs du Kentucky ont annoncé Lawhonest sortie dans un communiqué plus tôt dans la journée.

Ils ont écrit : « À tous nos incroyables fans, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons que Jon Lawhon a décidé de prendre un congé sabbatique indéfini de la musique et des tournées pour des raisons personnelles. En tant que tel, Jon se retirera en tant que membre de CERISE PIERRE NOIRE.

“Nous aimons Jon, lui souhaite le meilleur dans tous ses projets futurs et chérira les souvenirs et l’héritage que nous avons construits avec lui pendant vingt ans en tant que groupe. Nous vous demandons de respecter Jon et la vie privée du groupe à ce sujet.

“En attendant, nous avons hâte de jouer plus rock CERISE PIERRE NOIRE spectacles en 2021 et au-delà! Veuillez rester à l’affût des nouveaux spectacles qui s’annoncent près de chez vous!”

CERISE PIERRE NOIREle septième album studio de, “La condition humaine”, est sorti en octobre dernier via Groupe d’étiquettes de mascotte.

“La condition humaine” a été produit par les membres du groupe eux-mêmes et enregistré dans Lawhonl’installation d’enregistrement de, Studios Monocle. La sortie a été achevée quelques jours seulement avant que le verrouillage de COVID-19 ne soit imposé et au fur et à mesure que les événements avançaient, il est devenu évident que l’album du groupe complétait les paroles en vedette qui étaient étrangement prémonitoires.



Un message important à notre famille de têtes de cerise pic.twitter.com/o40XQ0S7FO – Black Stone Cherry (@BlkStoneCherry) 2 juin 2021

Mots clés:

cerise noire

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).