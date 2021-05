Black Swan du chanteur masqué révèle la douce raison pour laquelle elle a décidé de rejoindre le spectacle

Oui. Et Tori est en fait une grande partie de la raison pour laquelle j’ai décidé de faire la série, car lorsqu’elle a été démasquée, je lui ai tout de suite envoyé un texto et elle me parlait de son expérience. Cela ressemblait à quelque chose avec lequel elle s’amusait tellement. C’était donc la confirmation finale pour moi, c’est tout ce que j’avais besoin d’entendre, qu’elle avait passé un si bon moment. Et elle m’a frappé plusieurs fois au cours de cette saison et était essentiellement comme, “Tu le tues, Black Swan. J’adore cette chanson.” Et j’étais juste comme, “Fille, tu es folle”, et j’essayais juste de le jouer. Mais je suis un menteur plutôt nul, donc je ne sais pas si j’ai fait le meilleur travail pour repousser les gens. [Laughs.] Je connais Nicole depuis longtemps, je connais Tori depuis longtemps, et j’ai certainement reçu beaucoup de textes, de tweets et d’autres trucs, mais j’ai juste essayé de l’ignorer, parce que ce que j’aime dans la série en tant que spectateur, c’est vraiment vous remettre en question. C’est ce que je pense entendre ? Genre, mes oreilles me trompent-elles ? Et je voulais qu’ils puissent aussi vivre cette expérience, même ma famille et mes amis.