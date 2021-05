Black Tim Scott ne devrait pas être en désaccord avec moi ⋆ .

Jimmy Kimmel, sans talent et sans drôle, a critiqué jeudi l’Afro-américain Tim Scott pour avoir osé être en désaccord avec son affirmation selon laquelle le Parti républicain est plein de bigots. L’hôte de piratage a également semblé oublier le nombre de démocrates afro-américains alors qu’il minait le républicain Scott.

Il a ricané, “Après le discours, une chose incroyable s’est produite, chaque sénateur républicain noir s’est réuni pour faire savoir au peuple américain que le Parti républicain n’est pas raciste.. » Mémo à Kimmel: Il ne peut y avoir qu’un seul républicain noir. Mais il y’à seulement deux démocrates noirs (Raphael Warnock et Cory Booker). Pas une grande différence.

Il a ensuite diffusé un extrait de la réponse du sénateur au discours de Joe Biden: «En doublant les divisions, nous avons travaillé si dur pour guérir. Vous savez que ce truc est faux. Entendez-moi clairement, l’Amérique n’est pas un pays raciste. »

Kimmel a affirmé qu’il en savait plus sur la discrimination que quelqu’un qui en avait fait l’expérience: «Et puis Tim est rapidement revenu à l’œuf de privation sensorielle qu’il appelle chez lui.» L’hôte en sait peut-être beaucoup sur le sectarisme. Après tout, il portait un blackface dans les années 90.

Aujourd’hui, si vous ne comptez pas, c’est le 100e jour de mandat du président Biden. Et même ses adversaires, s’ils sont honnêtes, doivent l’admettre, il a accompli beaucoup de choses au cours de ces 100 jours, 43% de la population est au moins partiellement vaccinée, l’économie a augmenté de 6% et notre niveau national de malarkey a chuté. à des creux quasi historiques.

En revanche, le merveilleux Biden est «tout droit sorti d’une publicité de Cialis».

Au cours des 100 premiers jours de Trump, il a également accompli beaucoup de choses. Il a tweeté que la carrière de Snoop Dog échouait, que celle de Nordstrom était méchante avec Ivanka et qu’il était un meilleur hôte de The Apprentice qu’Arnold Schwarzenegger. Mais il est difficile de comparer ces deux. C’est comme des pommes et une orange. [ Laughter ] Merci. Joe Biden a fait aujourd’hui une petite promenade avec la Première Dame sur le chemin de Marine One. L’hélicoptère, et il s’arrête et cueille une fleur pour elle. Mec, ce mec ne manque pas un battement, n’est-ce pas? C’était comme tout droit sorti d’une publicité de Cialis.