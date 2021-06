Black Twitter a des questions après le lancement d’un nouveau look de K. Michelle: “Méconnaissable” .

Black Twitter recommence. Après K. Michelle a fait ses débuts avec son nouveau look sur les réseaux sociaux, les fans de l’application se sont demandé ce qui se passait, la qualifiant de “méconnaissable”.

K. Michelle s’est retrouvée à la mode sur Twitter. Dans un article publié mercredi sur l’application, la chanteuse et star de télé-réalité a posté une photo de son nouveau look, comprenant de nouveaux cheveux roses et, pour certains, un visage méconnaissable. Elle a partagé sur la photo: «Vous avez tous vos styles d’été ensemble? Aujourd’hui, vous pouvez m’appeler Pinky », avec un tout nouveau selfie.

Après avoir partagé les photos, la publication est devenue virale sur le site, avec Black Twitter essayant de comprendre pourquoi elle a l’air si différente.

K. Michelle assiste aux Soul Train Awards 2019 présentés par BET à l’Orleans Arena le 17 novembre 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Paras Griffin/. pour BET)



Les tweets ont commencé à affluer mercredi après que le chanteur a partagé la publication. Alors que beaucoup confirment qu’elle est belle sur la photo, la plupart des utilisateurs ne savent pas à quel point elle leur semble différente. Un utilisateur de Twitter a écrit dans un tweet : “K Michelle a fière allure, elle ne ressemble tout simplement pas à K Michelle.” Un autre utilisateur a semblé partager des sentiments similaires, écrivant dans le tweet : “Vous vous attendez vraiment à ce que je croie que c’est K. Michelle… ?”

K Michelle a fière allure, elle ne ressemble tout simplement pas à K Michelle – Kelly Alexandria ✨ (@_loveKelly) 9 juin 2021

Alors que de nombreuses blagues continuaient à affluer sur Black Twitter, beaucoup ont tweeté qu’ils étaient impressionnés et voulaient “découvrir qui était son médecin”. Une personne a écrit dans un tweet: “Vous plaisantez tous sur K Michelle pendant ce temps, j’essaie de voir si son équipe de chirurgiens et de maquillage accepte AfterPay parce que ME NEXT PLZ.” Un autre utilisateur a tweeté: “Le nouveau visage d’Aye k Michelle est si joli, je suis donc là pour ça lol.”

Vous plaisantez tous sur K Michelle pendant que j’essaie de voir si son équipe de chirurgiens et de maquillage accepte AfterPay parce que ME NEXT PLZ pic.twitter.com/8cLjPO2kEC – La reine de la nostalgie 👸🏽 (@Snow_Blacck) 10 juin 2021

Le nouveau visage d’Aye k Michelle est si joli, je suis donc là pour ça lol – Reine du mélange (@SkyeAsiyanbi) 10 juin 2021

Comme le Grio l’a signalé précédemment, K. Michelle a été ouverte à propos de ses injections dans les fesses et de ses bosses sur la route qui ont affecté sa santé dans le passé. Elle s’est ouverte au magazine PEOPLE après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales pour réhabiliter son corps après des injections de fesses illégales. Elle a déclaré au magazine en 2018, “C’est la chose la plus effrayante dans la vie, et je suis une fille dure. J’avais ces bosses et j’étais très défigurée… Je suis contente de mon corps. C’est loin de l’idéal que j’avais avant, mais quand tout sera dit et fait, ce sera mon corps.

Elle a poursuivi en partageant: “J’ai subi une transformation physique, une transformation mentale, je pense que je suis plus dure… J’ai toujours été une combattante et capable de survivre, mais cela m’a fait prêter attention aux autres personnes autour de moi et toutes les choses que je prends pour acquis. Maintenant, je ne prends pas une minute pour acquis. Et j’espère que ça [transformation] va continuer tout au long de ma vie et pas seulement à travers ce processus de guérison, mais pour que les gens puissent faire la différence dans mon combat. C’est encore plus fort.

