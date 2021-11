Black Twitter défend Vénus et Serena Williams après que les critiques aient interrogé le «roi Richard»

Après qu’une prise de vue déroutante ait circulé sur Internet, Black Twitter défend les deux Vénus et Serena Williams concernant le film King Richard et le choix de centrer leur père dans cette histoire.

King Richard est l’un des plus grands films de l’année, avec Will Smith mettant en vedette Richard Williams, le père et entraîneur de tennis de Vénus et Serena, a précédemment rapporté le Grio. Le film suit les premiers jours de la carrière des filles, en particulier la première incursion de Vénus dans le jeu professionnel.

Alors que le film a reçu des critiques élogieuses et suscite même le buzz des Oscars, certaines personnes se sont tournées vers les médias sociaux avec des opinions différentes, suggérant que centrer le film sur leur père enlevait le fait que Vénus et Serena ont brisé les barrières en tant que femmes noires dans le sport.

Dans un tweet désormais viral ce week-end, l’auteur à succès Dr Jessica Taylor a écrit à ses followers : « Ont-ils vraiment fait un film intitulé ‘King Richard’ sur le succès de Serena et Venus Williams – mais il s’agit de leur père, Richard ? Bien que probablement bien intentionné, le tweet a finalement pris de l’ampleur, gagnant plus de 4 000 tweets de citation.

Pour certains utilisateurs de Twitter, ils ont immédiatement remis en question le tweet, précisant que Vénus et Serena sont toutes deux les productrices exécutives du film. Une personne, qui a remis en question le tweet, a été Bérénice Roi, qui a écrit : « Vénus et Serena ne sont-elles pas les productrices exécutives de #KingRichard ? Le respect de leur choix n’honore-t-il pas aussi leur compréhension de leur cheminement et ne reconnaît-il pas leur pouvoir en tant que femmes ? C’est une histoire puissante. Et, globalement, c’est beaucoup plus important que le titre ne l’indique.

Certains utilisateurs ont commencé à appeler Taylor, car elle est une personne blanche, pour ne pas comprendre le pouvoir de montrer des représentations positives de la paternité noire à Hollywood. Emmanuel Acho a écrit : « 1 : Arrêtez de chercher des raisons d’être fou. 2: Serena et Venus sont des producteurs et leurs pensées comptent le plus. 3: Il y a déjà une stigmatisation des pères noirs absents, mais vous êtes contrarié par la présence d’un père parce que… Twitter.

Venus et Serena étaient récemment sur Red Table Talk avec Smith, où ils ont révélé qu’ils n’avaient même pas signé de producteur exécutif jusqu’à ce qu’ils aient vu la version finale du film et se soient assurés qu’il s’agissait d’une version authentique de leur éducation, a rapporté le Grio précédemment.

« Pour moi, je voulais vous honorer tous les deux et honorer votre famille d’une manière qui résonnera dans votre cœur pour toujours », a expliqué Smith avec eux.

