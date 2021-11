Black Twitter réagit à la bataille de Verzuz avec Chaka Khan, Stephanie Mills

Verzuz est l’un des ajouts récents les plus emblématiques à la culture noire. La présentation amicale, compétitive – mais pas trop compétitive – de chansons classiques de deux favoris musicaux a commencé au début de la pandémie. C’était une forme d’évasion bien nécessaire qui a commencé sur Zoom avec Swizz Beatz et Timbaland et est devenue une marque viable.

Alors que Verzuz a principalement présenté des artistes de rap, les batailles R&B apportent beaucoup de joie.

Les légendes de longue date Chaka Khan (à gauche) et Stephanie Mills (à droite) ont exposé leur talent vocal à Verzuz jeudi soir, en direct de Los Angeles. (Photos : Frazer Harrison/. et Jason Kempin/.)

Jeudi soir, deux reines de la soul sont montées sur scène à Los Angeles pour rappeler au public certains de leurs plus gros et meilleurs jams. Lauréat populaire de plusieurs Grammy Awards Chaka Khan et célèbre icône de Broadway et hitmaker des années 1980 Stéphanie Mills se sont affrontés au Theatre at Ace Hotel DTLA dans une édition spéciale des fêtes.

Et, bien sûr, Black Twitter avait ses opinions.

Certains fans ont simplement été inspirés par l’apparence des divas de plus de 60 ans. « Stephanie Mills et Chaka Khan ont l’air super bien ! » on a écrit. « Je me fiche de ce que quelqu’un dit ! LÉGENDAIRE! »

D’autres ont remarqué que « Tante Chaka » a peut-être apprécié un peu trop le Ciroc parrainé. « Chaka a fait tomber Black Twitter parce que nous voyons tous la même chose », lit-on dans un autre tweet, « mais nous respectons également nos aînés, nous allons donc tous nous asseoir ici comme nous à la table des enfants à nouveau et cette tante qui est toujours allumée s’éteint tout ce qu’elle sirote dans ce sac en papier.

Un troisième a ajouté : « Chaka chantant en cursive. »

Mais bien qu’il y ait eu de nombreuses observations selon lesquelles l’incomparable Khan aurait pu avoir sa juste part de « saveur » pour la nuit, Black Twitter a également noté comment Mills l’avait soutenue.

Stephanie Mills et Chaka Khan ont l’air vraiment bien ! Je me fiche de ce que quelqu’un dit ! LÉGENDAIRE! #VERZUZ – ᴅᴏʟʟᴀʀ (@callmedollar) 19 novembre 2021

C’est vraiment difficile à regarder. Et me rend assez triste. La meilleure partie est que Stephanie Mills tient Chaka au sol, la soutenant à travers les chansons. C’est l’amour. – Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 19 novembre 2021

Les vraies sœurs réparent votre couronne quand elle tombe. J’espère que vous verrez tous l’amour et la fraternité que Stephanie Mills montre ce soir. Parce que la bonne sœur retient Chaka DOWN. #VERZUZ – Shanita Hubbard (@msshanitarenee) 19 novembre 2021

« C’est mon plat à emporter pour la soirée. Stéphanie remplit une double fonction en tant qu’interprète vedette, femme hype, chanteuse de fond et soutien moral », a écrit le créateur de #OscarsSoWhite Règne d’avril.

« Les vraies sœurs réparent votre couronne quand elle tombe », journaliste Shanita Hubbard ajoutée. « J’espère que vous verrez tous l’amour et la fraternité que Stephanie Mills montre ce soir. Parce que la bonne sœur retient Chaka VERS LE BAS.

Une autre fan a décerné ses propres récompenses en écrivant: «Le MVP va à #StephanieMills ce soir, elle l’a retenu pour #ChakaKhan. J’ai trouvé de l’amour et du respect pour elle.

Les sœurs soul-music ont donné un bon amour familial une semaine avant Thanksgiving. Exactement une semaine après la Journée de la Turquie est le prochain concours Verzuz : Bone Thugs-N-Harmony vs. Trois 6 Mafia, en direct de Los Angeles le jeudi 2 décembre 2021.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !