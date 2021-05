Black Twitter traîne l’album nouvellement annoncé de Tory Lanez, Chris Brown ⋆ .

Chris Brown et Tory Lanez se moquent sans relâche sur les réseaux sociaux après avoir annoncé leur album commun.

Lors d’une récente interview avec DJ Carisma, Lanez a confirmé que lui et Breezy préparaient un nouveau projet. La nouvelle a suscité des blagues sur la violence domestique sur Twitter – non pas que la violence faite aux femmes soit amusante, mais les gens qui ne ressentent pas l’album trouvent ironique que deux artistes accusés de violence envers les femmes collaborent maintenant sur de la nouvelle musique.

Lire la suite: Tory Lanez n’est pas autorisé à parler publiquement d’une affaire en cours

Lanez a été accusé d’agression criminelle après avoir tiré sur le rappeur Megan Thee étalon en juin dernier après une soirée avec la star de Keeping Up With The Kardashians Kylie Jenner. Megan a été très vocale sur ses accusations contre Lanez, dont le vrai nom est Daystar Peterson. Elle a lancé un tweet de colère plus tôt cette année, l’accusant de harcèlement, a rapporté le GRIO.

Hier soir, Tory Lanez a joué virtuellement son nouvel album ‘Playboy’ et après le spectacle, a parlé EXCLUSIVEMENT à notre propre DJ Carisma de quelques choses qu’il a alignées comme un exploit. de Da Baby et Yung Bleu… 👀 ANNNND n’oublions pas l’album avec Chris Brown‼ ️😬🔥 pic.twitter.com/kUTN7YpSLo – Power 106 (@ Power106LA) 2 mai 2021

Le tweet disait: «Vous ne pouvez pas dire quand sh * t de fausses nouvelles? Vous ne voyez toujours pas un ABUSER en train de cueillir avec moi? La première date d’audience a été repoussée avant l’inauguration, mais j’ai hâte que le MF FACTS sorte. Megan a ajouté: «M-h vous m’avez tiré dessus ET MON HISTOIRE NE CHANGE PAS ET B-H VOUS ALLEZ EN PRISON.»

Le cas de Lanez est toujours en suspens.

Pendant ce temps, Brown avait déjà été reconnu coupable d’agression criminelle pour l’attaque de 2009 contre son ancienne petite amie. Rihanna. Le chanteur de R&B a parlé de l’altercation dans le documentaire Chris Brown: Welcome To My Life, affirmant que le combat était alimenté par la jalousie.

«Je me souviens qu’elle a essayé de me donner des coups de pied, mais ensuite je l’ai vraiment frappée, avec un poing fermé, comme je l’ai frappée», a admis Brown à l’époque. «Je lui ai cassé la lèvre. Quand je l’ai vu, j’étais sous le choc. Je me suis dit: ‘Putain, pourquoi diable l’ai-je frappée?’ À partir de là, elle m’a juste craché au visage… comme du sang craché sur mon visage et cela m’a mis encore plus en colère. C’était un vrai combat dans la voiture.

Lanez a déclaré à Rap-Up en 2019 que lui et Brown avaient enregistré 9 à 10 titres.

«Nous pourrions presque mettre sur pied un projet maintenant si nous le voulions. Quand Chris et moi travaillons, nous travaillons très vite », dit-il. Brown et Lanez ont sorti le single «Feels» en février,

Lire la suite: Tory Lanez: “ Si j’étais censé être en prison, je le serais ”

Les utilisateurs de Twitter ont qualifié le prochain projet du duo d ‘«album de l’année sur la violence domestique».

Chris Brown / Tory Lanez – Twitter

Un utilisateur a noté: «Si Tory Lanez et Chris Brown sortent avec un projet. J’ai besoin que Rihanna et Meg aient une réfutation.

Un autre a plaisanté: «Ce nouvel album de Tory Lanez et Chris Brown est sur le point d’être un BANGER à coup sûr vous pourriez dire qu’il contiendra plusieurs SLAPPERS et HITS Je suis prêt pour les BEATS. »

Un troisième a écrit «Not Tory Lanez et Chris Brown faisant un album commun. Ils savent ce qu’ils font. Nous trolling nous parlons donc de leur audace, afin qu’ils puissent tendance. Je déteste ça ici lol.

Et encore un autre a ajouté: «Tory Lanez et Chris Brown créent un nouveau groupe de R&B appelé misogyny’s child.»

Un utilisateur de Twitter l’a mieux résumé avec: “Tory Lanez et Chris Brown font un album pour battre aussi vos petites amies.”

Découvrez quelques réactions supplémentaires ci-dessous.

Que pensez-vous de l’album de Chris Brown / Tory Lanez? Sonnez dans les commentaires.

Tory Lanez et Chris Brown… .. en train de faire un album commun… .. Lawddd prie pour mes ovaires 😩 – Nina (@nina__b_) 3 mai 2021

Un album de Chris Brown x Tory Lanez est quelque chose que Twitter va détester et qu’Instagram va adorer – Earth, Wind & Pfizer (@ 404SAGE) 2 mai 2021

Chris Brown et Tory Lanez font un album ??? Oui… toutes les femmes qui blâment, battent et dégradent dont vous avez besoin en un seul endroit !! L’ironie!! J’ai besoin de cette collaboration @theestallion et @rihanna maintenant pour équilibrer la balance – NegusAreBetR🤷🏾🗣️🗣️♋☮️🏳️‍🌈 (@r_negus) 2 mai 2021

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager