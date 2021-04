Black Unity Apple Watch Series 6 fournit un modèle de 44 mm actuellement épuisé

Deux mois après son lancement, l’Apple Watch Series 6 Black Unity de 44 mm est actuellement en rupture de stock sur l’Apple Store américain en ligne. Cela vient après qu’Apple ait qualifié le portable d ‘«édition limitée» en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs.

Lancée pour la première fois en février, la Black Unity Apple Watch Series 6 n’est désormais disponible que dans le modèle 40 mm. Ce changement a été repéré pour la première fois par le journaliste brésilien Pedro Henrique Nunes.

Apple soutient six organisations mondiales pour les aider à faire progresser leurs missions de promotion et de réalisation de l’égalité et des droits civils aux États-Unis et dans le monde: Black Lives Matter Support Fund via la Tides Foundation; Réseau européen contre le racisme; Institut international sur la race, l’égalité et les droits de l’homme; Fonds d’éducation pour la Conférence sur le leadership; NAACP Legal Defence and Education Fund, Inc .; et Souls Grown Deep.