Black Veil Brides publie une vidéo de performance en direct pour le dernier single « Crimson Skies »

Les rockeurs de Los Angeles BLACK VEIL BRIDES ont publié une vidéo de performance en direct pour leur dernier single, « Ciel cramoisi ». Filmé et réalisé par Edwin Daboub, le clip est une compilation de spectacles capturés lors de la récente tournée co-titre du groupe aux États-Unis. La vidéo capture l’énergie et le sens du spectacle qui Andy Biersack, Jake Pitts, Jxxx, Lonny Eagleton et Coma chrétien tous les soirs en tournée et cela a valu au groupe un public fidèle dans le monde entier.

« Ciel cramoisi » est tiré de BLACK VEIL BRIDES‘ dernier album, « Le fantôme de demain », qui sort aujourd’hui (vendredi 29 octobre) via Archives sumériennes. Le troisième concept LP de BLACK VEIL BRIDES et la sortie la plus ambitieuse du groupe à ce jour comprend une douzaine de morceaux, dont le tout premier single du groupe dans le Top 10 Active Rock aux États-Unis. « Croix écarlate ».

L’illustration de couverture pour « Le fantôme de demain » a été créé par Eliran Kantor, connu pour son travail avec TESTAMENT, LA HAINE RACE, HAVOK et Andy Black, pour n’en citer que quelques-uns. « Le fantôme de demain » a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANSE, BUISSON) et coproduit par le guitariste Jake Pitts.

« Le fantôme de demain » liste des pistes :

01. Le fantôme de demain (Introduction)



02. Croix écarlate



03. Né de nouveau



04. Merle



05. Spectres (Interlude)



06. Torche



07. Le méchant



08. Les ombres se lèvent



09. Champs d’os



dix. Ciel cramoisi



11. Tuer le héros



12. Automne éternel

BLACK VEIL BRIDES chanteur Andy Biersack Raconté « Rockcast de Cutter » sur les thèmes lyriques abordés sur « Le fantôme de demain »: « C’est un disque de concept. L’histoire est essentiellement l’idée… Dans notre société, surtout maintenant, nous avons cet amour de construire des héros et d’être obsédés par les autres qui souvent se foutent de vous ou de qui que ce soit d’autre, et nous ont en quelque sorte ces fausses idoles et héros. Et donc l’histoire consiste en quelque sorte à prendre ce personnage mythologique et les gens qui leur mettent tout ce pouvoir, puis finalement à tourner le dos au personnage parce que personne ne peut réaliser les rêves et les idées que vous mettez sur quelqu’un d’autre. C’est donc une version alternative de notre propre chronologie où notre obsession pour les héros et l’iconographie de quelqu’un qui a des aspirations devient incontrôlable et devient toute notre société. «

En ce qui concerne la façon dont il est venu avec « Le fantôme de demain » concept, Andy a déclaré: « En janvier de l’année dernière, je me suis juste assis et j’ai commencé à écrire cette histoire. Je dessine aussi beaucoup quand j’écris. Je ne suis pas génial, mais j’aime pouvoir représenter mon J’ai donc écrit toute cette histoire et dessiné des personnages, puis, environ une semaine et demie plus tard, nous étions sur le point d’entrer en studio, et c’est juste une sorte de coïncidence que toute cette ruée vers cette idée est venue Et donc je suis allé au studio avec tout le monde et j’ai dit : « Ecoute, c’est ce que je pense que nous devrions faire », et j’ai exposé l’histoire, l’intrigue et les idées. Parce que nous avons déjà fait des enregistrements conceptuels. Le genre de méthode que nous avons trouvée est la meilleure, c’est que je donne le concept et les idées, en ce qui concerne la perspective narrative, au groupe, et c’est ainsi que nous écrivons en tant que groupe ensemble, pour obtenir le ton et comment nous sommes Je vais prendre ces chansons et ensuite écrire les paroles pour servir l’histoire et l’intrigue tout au long du voyage de la chanson une à la dernière chanson.

« Il y a des sortes de chaînes malheureuses qui y sont mises, ce qui signifie que vous devez écrire dans le contexte de ce que vous écrivez », a-t-il poursuivi. « Mais j’ai essayé de garder celui-ci plus ouvert là où c’est applicable… Parce que je ne voulais pas écrire sur des choses que je ne connais pas ; je voulais que ce soit à propos de mon expérience. Et il n’y a vraiment rien dans notre histoire qui ne ne pas imiter la situation actuelle, que ce soit sur le plan personnel avec des gens que j’ai connus, ou sur le plan sociopolitique, avec la folie du monde en ce moment. Les idées sont universelles, et donc ça a rendu les choses un peu plus faciles Mais en ce qui concerne la bande dessinée, c’est un peu la même chose – je propose l’histoire et les idées d’œuvres d’art, puis je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi pour faire c’est une réalité. »

BLACK VEIL BRIDES sont actuellement sur le reprogrammé « The In-Between Tour » à l’appui de « The Phantom Tomorrow » – un co-titre avec IN THIS MOMENT. Le trek de 45 dates s’est déroulé dans des salles combles à travers les États-Unis et se terminera à Atlanta, en Géorgie, le 21 novembre.

En novembre 2019, BLACK VEIL BRIDES a annoncé l’ajout du bassiste Lonny Eagleton dans les rangs du groupe. Il a rejoint le groupe en remplacement de Ashley Purdy, qui a quitté le groupe au début du mois.

Eagleton déjà joué avec Biersack (alias Andy Black) lors de sa tournée solo.

Crédit photo: Josué Shultz



