Black Veil Brides s’associe à Incendium pour les bandes dessinées et objets de collection “The Phantom Tomorrow”

BLACK VEIL BRIDES et Incendium ont annoncé le lancement de “Le fantôme de demain”, une série de bandes dessinées en six numéros qui s’étend sur leur prochain album du même nom. Publié sous Incendiumest axé sur la musique OPUS empreinte, l’histoire a été conceptualisée par BLACK VEIL BRIDES fondateur Andy Biersack, écrit par Michel Moreci (“Choses étranges”, “Batman : bandes dessinées policières”), avec des illustrations de Augustin Padilla (“Donjons & Dragons”, « pays frontaliers ») et couvrir les illustrations de Ryan Christensen.

“Le fantôme de demain” est une série qui suit Dennis Kane, un scientifique dont l’intellect n’a d’égal que son ego massif. Lorsque son orgueil provoque l’effondrement du monde autour de lui, un sombre vengeur naît de sa honte déchirante. Ressuscité comme “Merle” – une figure mystérieuse prise entre la vie et la mort – il cherche désespérément la rédemption, prêt à se battre à travers l’enfer et à revenir pour l’obtenir. MerleLa quête de devient une lueur d’espoir pour les opprimés, et leur soulèvement approche.

Mentionné Biersack: “Nous sommes ravis de sortir cette série et de nous appuyer sur le monde pour lequel nous avons développé Merle, 9, Écarlate, et l’ensemble « Demain fantôme » univers qui BVB les fans ont appris à connaître au cours de la dernière année via nos vidéos musicales et d’autres supports visuels. En grandissant, j’ai été fortement influencé par les travaux de Alain Moore, Todd McFarlane, et de nombreux autres écrivains et artistes emblématiques du domaine de la bande dessinée et avoir la chance de créer et de développer un personnage original qui tire à la fois de ces influences et crée de nouveaux arcs narratifs fascinants est un rêve devenu réalité. Je crois qu’en Michel Moreci nous avons trouvé l’écrivain et le collaborateur parfait et le partenariat avec Incendium est un match idéal pour offrir aux fans de rock et de bandes dessinées une expérience mémorable axée sur les personnages. Nous pensons que ce livre sera un excellent compagnon pour notre prochain album et nous aidera à raconter pleinement l’histoire de « Le fantôme de demain ».”

Ajoutée Llexi Léon, PDG de Incendium: “BLACK VEIL BRIDES‘ « Demain fantôme » était destiné à la bande dessinée, avec sa sensation noire distinctive et un hommage passionnant aux grands anti-héros de la bande dessinée, nous sommes ravis de développer le monde Andy a envisagé et exploré les thèmes de l’obsession, de la religion et du culte des héros à travers cette saga originale et fascinante.”

“Black Veil Brides: The Phantom Tomorrow” comme une série de six numéros. La première édition imprimée de chaque numéro sera publiée sous la forme d’une bande dessinée de collection en édition limitée au format prestige, comprenant des couvertures en papier cartonné, des traitements de feuille spéciaux, des pages brillantes et une numérotation individuelle.

En raison de son expédition en octobre, la première édition imprimée comprend :

– Limité à 2000 exemplaires



– Numéroté individuellement



– Contenu bonus exclusif



– Traitement de feuille de spécialité



– Couverture cartonnée



– pages brillantes



– 48 pages

Crédits:

Couverture de l’œuvre de Ryan Christensen



Oeuvre d’intérieur par Agustin Padilla



Histoire par Andy Biersack



Écrit par Michel Moreci



Lettres de Jacob Baslé



Édité par Llexi Léon et Denton Tipton

Engagé dans une expression sans compromis, avec une base dans la tradition du hard rock et un iconoclasme révolutionnaire, BLACK VEIL BRIDES est une célébration transcendante du pouvoir d’affirmation de la vie et de la catharsis anthémique. Une vision gothique invoquée pour la première fois dans une petite ville par un enfant isolé fasciné par la mort, le rock, la théâtralité et les monstres (réels et imaginaires), BLACK VEIL BRIDES est maintenant une institution de heavy metal postmoderne avec une légion de fans et de supporters aux vues similaires dans le monde entier. Un nouveau chapitre de l’histoire en constante évolution du groupe arrive avec “Le fantôme de demain”, un sixième album ambitieux poussant la musique de BLACK VEIL BRIDES avant sans sacrifier leur son bien-aimé de signature. Construit autour d’une histoire riche en thèmes, écrite par le chanteur Andy Biersack, “Le fantôme de demain” combine la construction d’un monde imaginatif avec une emphase mélodique et entraînante sans relâche.

