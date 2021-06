Black Veil Brides sort une autre nouvelle chanson, “Crimson Skies”

BLACK VEIL BRIDES ont sorti une autre nouvelle chanson, “Ciel cramoisi”. Le morceau est tiré du prochain album du groupe, “Le fantôme de demain”, qui sortira le 29 octobre via Archives sumériennes.

BLACK VEIL BRIDES ont repoussé la date de sortie prévue de leur nouvel album, “Le fantôme de demain”, au 29 octobre à partir du 4 juin annoncé précédemment (via Archives sumériennes).

L’illustration de couverture pour “Le fantôme de demain” a été créé par Eliran Kantor, connu pour son travail avec TESTAMENT, LA HAINE RACE, HAVOK et Andy Black, pour n’en citer que quelques-uns. “Le fantôme de demain” a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANSE, BUISSON) et coproduit par le guitariste Jake Pitts.

“Le fantôme de demain” liste des pistes :

01. Le fantôme de demain (Introduction)



02. Croix écarlate



03. Né de nouveau



04. Merle



05. Spectres (Interlude)



06. Torche



07. Le méchant



08. Les ombres se lèvent



09. Champs d’os



dix. Ciel cramoisi



11. Tuer le héros



12. Automne éternel

BLACK VEIL BRIDES chanteur Andy Biersack Raconté “Rockcast de Cutter” sur les thèmes lyriques abordés sur “Le fantôme de demain”: “C’est un concept record. Il y a aussi une bande dessinée qui se passe. En fait, je viens juste de raccrocher ce matin avec la maison d’édition pour la bande dessinée. l’idée… Dans notre société, surtout maintenant, nous avons cet amour de construire des héros et d’être obsédés par d’autres personnes qui souvent se foutent de vous ou de qui que ce soit d’autre, et nous avons en quelque sorte ces fausses idoles et héros. l’histoire consiste en quelque sorte à prendre ce personnage mythologique et les gens qui leur donnent tout ce pouvoir, puis finalement à tourner le dos au personnage parce que personne ne peut réaliser les rêves et les idées que vous mettez sur quelqu’un d’autre. version de notre propre chronologie où notre obsession pour les héros et l’iconographie de quelqu’un d’ambitieux devient incontrôlable et devient toute notre société.”

En ce qui concerne la façon dont il est venu avec “Le fantôme de demain” concept, Andy a déclaré: “En janvier de l’année dernière, je me suis en quelque sorte assis et j’ai commencé à écrire cette histoire. Je dessine aussi beaucoup quand j’écris. Je ne suis pas génial, mais j’aime pouvoir représenter mon J’ai donc écrit toute cette histoire et dessiné des personnages, puis, environ une semaine et demie plus tard, nous étions sur le point d’entrer en studio, et c’est juste une sorte de coïncidence que toute cette ruée vers cette idée est venue Et donc je suis allé au studio avec tout le monde et j’ai dit : “Ecoute, c’est ce que je pense que nous devrions faire”, et j’ai exposé l’histoire, l’intrigue et les idées. Parce que nous avons déjà fait des enregistrements conceptuels. Le genre de méthode que nous avons trouvé est la meilleure, c’est que je donne le concept et les idées, en ce qui concerne la perspective narrative, au groupe, et c’est ainsi que nous écrivons en tant que groupe ensemble, pour obtenir le ton et comment nous sommes Je vais prendre ces chansons et ensuite écrire les paroles pour servir l’histoire et l’intrigue tout au long du voyage de la chanson une à la dernière chanson.

“Il y a des chaînes malheureuses qui y sont mises, ce qui signifie que vous devez écrire dans le contexte de ce que vous écrivez”, a-t-il poursuivi. “Mais j’ai essayé de garder celui-ci plus ouvert là où c’est applicable… Parce que je ne voulais pas écrire sur des choses que je ne connais pas ; je voulais que ce soit à propos de mon expérience. Et il n’y a vraiment rien dans notre histoire qui ne ne pas imiter la situation actuelle, que ce soit sur le plan personnel avec des gens que j’ai connus, ou sur le plan sociopolitique, avec la folie du monde en ce moment. Les idées sont universelles, et donc ça a rendu les choses un peu plus faciles Mais en ce qui concerne la bande dessinée, c’est un peu la même chose – je propose l’histoire et les idées d’œuvres d’art, puis je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi pour faire c’est une réalité.”

BLACK VEIL BRIDES a fêté le 10e anniversaire de ses débuts, “Nous suturons ces plaies”, avec une toute nouvelle édition 2020, réinventée et réenregistrée de l’album intitulée “Re-piquer ces blessures”, sorti en juillet dernier via Archives sumériennes.

En novembre 2019, BLACK VEIL BRIDES a annoncé l’ajout du bassiste Lonny Eagleton dans les rangs du groupe. Il a rejoint le groupe en remplacement de Ashley Purdy, qui a quitté le groupe au début du mois.

Eagleton déjà joué avec Biersack (alias Andy Black) lors de sa tournée solo.

Biersackles mémoires, “Ils n’ont pas besoin de comprendre : des histoires d’espoir, de peur, de famille, de vie et de ne jamais céder”, arrivé en décembre via Livres d’oiseaux rares.

Crédit photo: Josué Shultz