Black Widow, 4e meilleure première en 16 mois de pandémie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Eh bien… ce n’est pas arrivé. Veuve noire Ce n’est pas devenu la meilleure première de l’ère-Covid au Mexique. Le deuxième meilleur ? Euh… non plus. Peut-être le troisième ? Non. Il faut passer au 4ème échelon pour trouver une place pour les gains qu’il a fait Veuve noire sur ses 4 182 écrans au box-office mexicain.

Top 5. Meilleur début de l’ère-Covid (Mexique)

1. Rapide et furieux 9179,8 millions de pesos (jeudi-dimanche) 216,6 millions de pesos (mercredi-dimanche) juin 2021 (universel)2. The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire118,7 millions de pesos (jd) 131,8 millions de pesos (md) juin 2021 (Warner Bros)3. Godzilla contre Kong110,0 millions de pesos (jd) 133,1 millions de pesos (jd) mars 2021 (Warner Bros)4. Veuve noire 93,3 millions de pesos (jd) juillet 2021 (Disney)5. Cruelle51,1 millions de pesos (jd) mai 2021 (Disney)

De jeudi à dimanche, Black Widow a ajouté 93 millions de pesos (MDP) et 1,2 million de téléspectateurs, et si vous ne prenez que le traditionnel week-end (vendredi-dimanche), cela fait 74 millions de pesos. Apparemment, sa collection a été affectée par une somme de facteurs, dans lesquels se démarque la possibilité de le voir sur Disney +, l’absence de plus de “Avengers” dans l’histoire, le changement de dates que le projet a subi et la date de sa première elle-même , qui a coïncidé avec un week-end plein de football. A cela s’ajoute un facteur : la publicité payante de Disney n’est plus centrée sur les cinémas (@Arzac23 l’a dit sur Twitter et ici j’y reviendrai).

Jusqu’où ira Black Widow ? Globalement, les gros blockbusters ont au moins triplé leur nombre de startups pandémiques (Cruella les a déjà multipliés par 4,5), on peut donc s’attendre à près de 300 millions de dollars pour Natasha Romanoff et son entourage familial.

Perdant l’avance hebdomadaire mais conservant l’annuel, Fast and Furious 9 a totalisé 38,7 millions de dollars ce week-end sur 2 142 écrans. De cette façon, Toretto (et sa famille, bien sûr) atteint la stratosphère pandémique (si une telle chose existe) de 447 millions de dollars et 6,7 millions de téléspectateurs. Apparemment, avant la fin du mois, il deviendra le premier (et seul) film à dépasser les 500 millions de dollars en 2021.

Source : Ciné Première