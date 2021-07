Black Widow a enfin fait sa première et Florence Pugh réagit en revoyant un film Marvel sur grand écran

Enjin, l’équipe responsable de la norme de jeton non fongible ERC-1155 (NFT), a déclaré jeudi avoir vendu pour 20 millions de dollars de son nouveau jeton EFI via une vente CoinList qui a eu lieu le 24 juin. Un peu plus de 40 000 personnes ont participé à la vente. , en achetant les quantités […] More