‘Black Widow’ a peut-être introduit secrètement le premier mutant du MCU

Black Widow est disponible en salles et en ligne plus d’un an après sa date de sortie initiale. Le premier film MCU Phase 4 raconte l’histoire d’origine de Black Widow avec plusieurs années de retard, mais c’est toujours un film d’espionnage stellaire. Tout est mis en place dans l’univers Marvel, bien qu’il s’agisse moins d’une histoire de super-héros que d’autres. C’est parce que les Black Widows sont essentiellement des super-assassins plutôt que des super-héros à part entière. Le film contient de nombreux œufs de Pâques qui l’ancrent fermement dans la chronologie des Avengers, ainsi que plusieurs crochets pour les prochains films et émissions de la phase 4. Mais un glorieux œuf de Pâques Black Widow que nous avons tous manqué était l’introduction du premier mutant de Marvel. C’est selon l’acteur qui a joué le personnage – remarquez, les principaux spoilers suivent ci-dessous.

Black Widow réalise diverses choses maintenant qu’il est sorti. C’est le premier film MCU Phase 4 à sortir en salles après la fin de la saga Infinity. Le film donne à Nat (Scarlett Johansson) les adieux dont elle avait besoin après Fin du jeu et passe le relais de Black Widow à Yelena (Florence Pugh). Cela nous donne également de nombreux personnages que nous pourrions voir sur la route dans le MCU, notamment Alexei / Red Guardian (David Harbour), Taskmaster (Olga Kurylenko) et l’organisation réformée Black Widow. Et il relie également quelques points manquants entre Civil War et Infinity War avec l’aide des œufs de Pâques que les fans recherchent.

Le gros œuf de Pâques Black Widow X-Men

Ensuite, bien sûr, il y a Val (Julia Louis-Dreyfus) et l’énorme connexion avec le futur MCU. Et n’oublions pas que le film a fixé des objectifs de gains records pour la pandémie, y compris un grand nombre de ventes en ligne.

Mais la Black Widow aurait pu avoir un autre objectif. Black Widow aurait dû être le premier titre de la phase 4 que les fans de Marvel ont vu après l’acquisition de Fox par Disney. Et Marvel l’a peut-être célébré en introduisant le premier mutant X-Men de la meilleure des manières : en silence, donc personne ne l’a remarqué immédiatement.

L’acteur de Black Widow, Daniel Richters, a joué un personnage appelé Ursa dans le film. Il est apparu dans une scène brève mais critique du film. Ursa était une détenue qui gagnait du temps dans la même prison qu’ils gardaient Red Guardian. C’est Ursa qui défie Alexei lorsque ce dernier prétend avoir combattu Captain America au milieu des années 80. Ursa dit que Captain America était encore dans la glace à l’époque, provoquant la colère d’Alexei.

La scène est importante car nous pourrions bientôt apprendre que Red Guardian a combattu une version de Captain America. Ou quelqu’un qui lui ressemblait. Mais il s’avère que la scène livre un œuf de Pâques important: Ursa pourrait être Ursa Major, une mutante des histoires X-Men.

Qui est Ursa Major ?

La révélation vient de Richters lui-même, qui a publié sur Instagram des détails sur son personnage.

Alexei appelle le grand gars Ursa et l’appelle “gros ours” alors qu’ils font un bras de fer tout en discutant de Captain America. Et Marvel attribue à Richters le rôle d’Ursa dans le film.

L’acteur s’est rendu sur Instagram pour dire qu’il peut enfin confirmer qu’il a joué Ursa Major, la première mutante du MCU :

Marvel Black Widow est sorti ! Après deux ans, je peux enfin dire qui est mon personnage : Ursa Major, la première mutante (X-Men) à apparaître dans l’univers cinématographique Marvel (photos SWIPE). Ursa fait partie de la Winter Guard, connue pour être « la réponse de la Russie aux Avengers ». Son pouvoir le transforme en un ours incroyable, transcendant la taille de Hulk. Ursa apparaît plusieurs fois dans les bandes dessinées combattant Wolverine et The Hulk. Lorsque la production sur le plateau m’a dit qui j’étais vraiment dans Black Widow, j’ai versé des larmes dans ma chambre d’hôtel, car mon rêve de film est devenu réalité : être un super héros officiel de la bande dessinée. Je ne peux qu’espérer que Marvel ramènera Ursa en pleine forme

Les plans des mutants sont toujours secrets

Richters a partagé diverses images montrant le personnage dans les bandes dessinées. Il est surprenant de voir un acteur révéler ainsi cet œuf de Pâques Black Widow soigneusement planté. Marvel n’a pas encore annoncé de plans pour les films X-Men. Mais nous nous attendons à voir plus de mutants dans d’autres aventures MCU.

Si Richters a joué Ursa Major, alors le personnage que nous avons vu n’est pas encore Ursa Major. Red Guardian n’a eu aucun problème à humilier le « gros ours » qui a osé le défier. Nous devrons attendre et voir si Marvel est prêt à confirmer la grande révélation de Richter.

