Black Widow a un week-end d’ouverture massif alors que Marvel fait un retour spectaculaire sur grand écran

Même sans tenir compte de l’impact de Disney + Premier Access et de l’impact et de l’influence continus de la pandémie de COVID-19, Black Widow a connu un excellent week-end d’ouverture. Pour le replacer dans son contexte, le dernier film de Marvel Cinematic Universe à sortir avant la fermeture des cinémas, Spider-Man: loin de chez soi de Jon Watts, a rapporté 92,6 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours, et rien ne retenait son potentiel. Ce différentiel de 12,6 millions de dollars n’est pas un montant important lorsque tous les facteurs sont pris en compte, et c’est non seulement un bon signe pour l’avenir des salles de cinéma, mais un moment important dans le débat en cours entre le cinéma et le streaming. Malgré toutes les pensées contraires, la coexistence peut être possible.