‘Black Widow’ attire des bénéfices en cas de pandémie, lève au box-office 80 millions de dollars – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Même avec la possibilité de regarder “Black Widow” à la maison, le public a afflué dans les cinémas en nombre record au cours du week-end pour voir le premier film Marvel à sortir en deux ans.

Le studio Walt Disney Co. a rapporté dimanche que le film avait rapporté environ 80 millions de dollars dans les salles aux États-Unis et au Canada. En plus des 78 millions de dollars qu’elle a générés à l’international et des 60 millions de dollars de loyers dans le Disney + Premier Access, “Veuve noire« A généré 215 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Le studio a déclaré qu’il s’agissait du meilleur week-end d’ouverture depuis que “Star Wars: The Rise of Skywalker” a fait ses débuts en 2019, avant la pandémie de coronavirus.

C’est une immense victoire pour le cinéma à l’ère du coronavirus. Au Amérique du Nord, le record pendant la pandémie était détenu par “F9”, d’Universal, qui a fait ses débuts avec 70 millions de dollars il y a quelques semaines. Mais différent de “Veuve noire», qui est projeté dans 4 100 salles, le neuvième film de la série « Fast & Furious » est sorti exclusivement en salles.

“Black Widow”, avec Scarlett Johanssona parcouru un long chemin pour sortir en salles. Il devait initialement sortir en mai 2020, mais a été reporté en raison de la pandémie. Disney a finalement décidé de le publier sur plusieurs plateformes en même temps. “Veuve noire« Est sorti en salles et était également disponible pour un coût de 30 $ sur le service de streaming Disney+.

Bien que ce ne soit pas quelque chose d’inédit dans les premières de films pandémiques, pas même à Disney, qui a fait de même avec “Cruella”, c’est le premier film Marvel à tenter une stratégie hybride. Et c’est, de loin, celui qui a le plus soulevé à ce jour.

Source : Excelsior