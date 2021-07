Black Widow bat des records de pandémie au box-office 10z viral

Cela fait deux ans que le public n’a pas vu le dernier film de Marvel, Spider-Man: Far From Home, dans les salles. Maintenant, après un long retard induit par la pandémie, la phase quatre de Marvel démarre avec la sortie très attendue de Black Widow. Beaucoup se sont demandé si les fans retourneraient au cinéma pour la dernière entrée dans le MCU, ou s’ils resteraient à la maison et profiteraient de la diffusion en continu le jour même via Premier Access de Disney +. Il s’avère que la réponse est les deux.

Black Widow a ouvert ce week-end avec un brut national robuste de 80 millions de dollars, ainsi que des revenus étrangers de 78,8 millions de dollars pour des débuts en salles dans le monde de 158,8 millions de dollars. En outre, Disney+ a réalisé 60 millions de dollars de location de streaming, portant le film à un total cumulé de 218,8 millions de dollars pour le week-end d’ouverture. Le film a devancé le week-end d’ouverture de F9, qui a vu la franchise dirigée par Vin Diesel gagner 70 millions de dollars il y a à peine deux semaines.

Alan Bergman, président de Disney Studios Content, a déclaré : « C’est incroyable de voir le public apprécier Black Widow après deux ans sans nouveau film de Marvel Studios, et ce week-end d’ouverture spectaculaire montre à quel point les fans étaient impatients de voir cette Avenger bien-aimée dans sa propre histoire. . Il ne fait aucun doute que cela valait la peine d’attendre – Cate Shortland, Scarlett Johansson et l’équipe de Marvel Studios ont livré un film exceptionnel qui perpétue un héritage d’excellence créative alors que l’univers cinématographique Marvel s’étend et entre dans une nouvelle ère.

Black Widow marque également la première fois qu’un grand studio publie ses grosses primes VOD/streaming (Disney a refusé de révéler ce qu’il a gagné avec les films en streaming Cruella et Raya et le dernier dragon le même jour). Compte tenu du succès de Black Widow et de la décoloration mais loin d’être terminée, il semble que des sorties simultanées seront disponibles pendant un certain temps.

Si vous avez vu Black Widow ce week-end, êtes-vous allé au cinéma ou en streaming depuis chez vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

(via The Hollywood Reporter, image : Marvel Studios)

Oh non! Jodie Turner-Smith a été victime d’un braquage de bijoux au Festival de Cannes. (via Variety) Misha Green (Lovecraft Country) signe un accord pluriannuel avec Apple TV+. (via Shadow and Act) Je suppose que mort n’est pas toujours mieux : un prequel Pet Sematary est en préparation. (via / Film) Elijah Wood incarne un agent du FBI interrogeant Ted Bundy (Luke Kirby de la merveilleuse Mme Maisel) dans No Man of God Karen Gillan est aussi excitée que vous pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. (via Collider) La série animée des années 1980 Silverhawks reçoit le traitement de redémarrage. (via io9) Oh ! Dave Filoni obtient enfin sa propre figurine mandalorienne. (via Nerdist)

Bonus : la suite avec Thor #Loki https://t.co/qWvsJSx50L pic.twitter.com/IEvXJNoA6d – Keiid (@keiidakamya) 9 juillet 2021

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]