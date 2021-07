Black Widow Cast: où vous avez déjà vu les stars de Marvel (et ce qu’elles font ensuite)

OT Fagbenie (Maçon)

Pour un film avec autant de nouveaux visages, ce n’était qu’une question de temps avant que nous ne soyons présentés à un autre agent du SHIELD, que Mason, interprété par OT Fagbenie, était dans Black Widow. L’homme gentil a aidé Natasha dans de nombreuses circonstances, lui donnant du bon équipement pour affronter ses ennemis.

OT Fagbenie n’a pas fait grand-chose sur grand écran, Black Widow étant l’un de ses plus grands rôles, mais à la télévision, il a été là. Il a participé à plusieurs émissions en tant que guest stars, telles que Doctor Who et Happy Endings. Cependant, il a également joué des rôles principaux dans des émissions comme Grownups, FM, et un rôle récurrent dans la série HBO, Looking.

Actuellement, OT Fagbenie joue le rôle de Luke Bankole dans la série à succès Hulu, The Handmaid’s Tale, et va incarner l’ancien président Barack Obama dans une nouvelle série, intitulée The First Lady, il est donc indéniable qu’il est un acteur occupé. Espérons qu’avec son apparition dans Black Widow, nous pourrons le voir plus dans les films très bientôt.