Il y a beaucoup d’amour pour Black Widow

Comme pour tout film, les opinions varient sur Black Widow, et en regardant l’image globale du MCU, cela ne sera pas nécessairement l’une des entrées les plus exceptionnelles de la franchise. Néanmoins, Black Widow a reçu beaucoup de critiques positives et vous ne manquerez pas de personnes qui recommandent aux autres de regarder le film sur grand écran ou dans le confort de leur foyer.