“Black Widow” de Marvel avait à l’origine une fin différente

Black Widow sort enfin en salles et sur Disney+. Disney a retardé le film pendant plus d’un an à cause de la pandémie. C’était encore plus douloureux compte tenu du temps qu’il a fallu pour donner à Scarlett Johansson le film autonome qu’elle méritait. Son personnage bien-aimé est une Avenger emblématique qui avait besoin de sa propre histoire d’origine. Nous avons vu Natasha Romanoff / Black Widow dans divers films Iron Man, Captain America et Avengers avant Black Widow. L’héroïne est décédée dans Fin du jeu, fournissant une aide massive sans laquelle battre Thanos aurait été impossible. Black Widow complimente l’arc de Nat, ajoutant les détails clés qui manquaient à son histoire. Mais maintenant que vous avez vu Black Widow, vous devez savoir qu’il y a une scène de fin brillante que Marvel a supprimée. Vous pouvez le regarder ci-dessous, mais seulement après avoir vu le film. Soyez prévenu que quelques spoilers suivront.

La fin de Black Widow relie les événements de Civil War et Infinity War. On nous donne les derniers indices sur ce que faisait Nat pendant qu’elle était en fuite. Nous comprenons comment et pourquoi elle a renoué avec les Avengers. Nat s’est rendu compte à la fin de Black Widow qu’elle avait deux familles. Et les Avengers, séparés après la guerre civile, avaient besoin d’être sauvés.

La fin est excellente, car elle établit les motivations de Nat et fournit des éléments supplémentaires de développement du personnage. Nous réalisons une fois de plus à quel point Black Widow a toujours été critique pour l’équipe, faisant le genre de jeux clés qui ont eu un impact sur la situation dans son ensemble.

Mais Marvel a tourné une scène de fin de Black Widow différente qui aurait offert encore plus de développement de personnage à Nat.

La scène de fin supprimée de Black Widow

Trouvée sur Twitter, la scène supprimée de Black Widow dure à peu près une minute. Il reflète la séquence d’ouverture du film. Nous voyons Nat traverser un quartier comme elle le faisait quand elle était jeune. Mais ce n’est plus une enfant qui fait du vélo.

Nat rend visite à sa fausse maison familiale dans l’Ohio que nous voyons dans le premier acte du film. Mais ce sur quoi vous devriez vous concentrer, ce sont les enfants qui jouent en arrière-plan. L’un d’eux a un arc et des flèches comme Hawkeye, faisant semblant de tirer sur les autres. Un autre a des ailes comme Falcon. Et puis il y a un enfant avec un bouclier-jouet Captain America sur le bras.

C’est juste à la fin de la scène que l’on voit une des filles du groupe s’approcher de Natasha. L’enfant s’est rendu compte que son super-héros préféré venait de garer son vélo dans la rue. La fille faisait partie du même groupe d’enfants qu’avant et elle jouait probablement à Black Widow. Elle lève le bras et tire des boulons imaginaires sur Nat, tout comme Black Widow le fait dans les scènes d’action des Avengers de tous les films. Et Nat répond en nature. Ces enfants qui la voient comme une héroïne doivent être le compliment ultime pour Nat, compte tenu de son passé troublé.

Pourquoi a-t-il été coupé ?

Marvel n’a besoin que d’une minute pour nous faire comprendre à quel point la famille est importante pour Nat. Mais la même scène nous fait également comprendre (ainsi que Nat) à quel point les Avengers sont importants pour le monde (et pour Nat). Après tout, ces enfants prétendent être des Avengers après les accords très médiatisés de Sokovie qui ont brisé les Avengers pendant la guerre civile.

Il est également important de noter que la scène de fin supprimée de Black Widow est terminée. Marvel a dû décider de ne pas l’utiliser très tard dans le jeu lors de la production du montage final du film. Cette scène et la scène de clôture avec laquelle Marvel a finalement été associée ne fonctionnent pas nécessairement ensemble. Marvel a opté pour celui où Nat exprime ses pensées sur la famille et les Avengers.

