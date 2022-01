Black Widow enregistre une perte de 600 millions de dollars à cause du piratage – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Il semble que les sorties simultanées en salles et sur plateformes aient été le grand échec de l’industrie cinématographique de 2021. Black Widow, le premier film que Marvel avait sorti en salles depuis Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home en 2019, a subi des pertes de plus de 600 millions de dollars à cause du piratage, causé notamment par son lancement simultané sur Disney+ avec Premium Access.

Sorti en salles et sur Disney+ avec Premium Access le 9 juillet dernier. Les données de son premier week-end indiquaient des chiffres encourageants, totalisant 80 millions de dollars au box-office américain et 60 millions supplémentaires en accès Premium.

Maintenant, tout était un mirage, car son deuxième week-end a rapporté 68% de moins et, seulement deux semaines après sa sortie, c’était, selon ., le film le plus piraté depuis le début de la pandémie.

DISNEY NE PRÉVOIT PLUS DE SORTIES SIMULTANÉES

Comme l’a révélé Deadline, Disney a payé un prix élevé pour apporter Black Widow à Disney +, car il était facile de mettre des copies piratées de qualité visuelle dans plusieurs langues sur le Web. Le même média américain rapporte que « Black Widow » a été piraté plus de 20 millions de fois. Avec le coût estimé de 30$ en Premium Access, l’estimation des pertes s’élève à 600 millions de dollars.

Avec un coût de 200 millions de dollars et une collecte de 379,6 millions, des chiffres loin du milliard que Marvel avait l’habitude de lever avant la pandémie, la première simultanée a provoqué la demande de Scarlett Johnasson à Disney, qui s’est soldée par un accord financier.

Après l’expérience en première simultanée de Raya et du dernier dragon, Cruella, Black Widow et Jungle Cruise, aux résultats économiques assez irréguliers, Disney ne prévoit plus de sortir de titres en 2022 avec cette stratégie.

