Black Widow et la Justice League de Zack Snyder s’affrontent sur les charts Blu-Ray, mais je suis plus choqué par un autre film du top 5

in

Black Widow de Marvel vient de sortir sur Blu-ray, il n’est donc pas surprenant que le premier film de l’univers cinématographique Marvel en deux ans soit en tête des charts Blu-ray. Les personnes qui veulent toujours être sûres de posséder une copie de leurs films préférés doivent conserver cette collection intacte. Widow a détrôné le film numéro un de la semaine précédente, Justice League de Zack Snyder, bien que ce film se maintienne toujours au numéro deux, montrant à quel point le fandom de Snyder Cut est vraiment grand. Mais il y a une surprise dans les charts actuels, qui montre qu’un autre film a toujours une base de fans assez impressionnante, même plus de 25 ans plus tard, The Shawshank Redemption.