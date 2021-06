Black Widow n’est pas encore sorti et je suis déjà épuisé par l’ardoise 2021 de Marvel

La seconde moitié de 2021, c’est aussi BEAUCOUP

Ok, donc si vous êtes tous rattrapés, nous avons vu deux émissions et demi Disney + avec la moitié de l’année sur les livres, et ce qui s’en vient est encore plus emballé. Côté cinéma après Black Widow, Shang-Chi arrive en septembre, puis Eternal arrive en novembre et Spider-Man : No Way Home sort en décembre. En même temps sur Disney+, nous allons voir des émissions de télévision pour What If…?, Hawkeye et Ms. Marvel. Si vous gardez une trace, ce sont les projets TEN Marvel pour 2021. Nous avons quelque chose à regarder depuis le studio presque tous les mois de l’année.