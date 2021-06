Black Widow: Pourquoi David Harbour fuyait des photos de Stranger Things ‘The Duffer Brothers

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

De nos jours, la sécurité des films à succès semble rivaliser avec celle d’une agence de renseignement. Les fuites sont à peu près la pire chose qui puisse arriver, et des mesures sont donc prises pour s’assurer que personne ne dit accidentellement la mauvaise chose avant la sortie d’un film. Dans le passé, nous avons vu divers acteurs de Marvel glisser accidentellement et en donner plus qu’ils ne le devraient. Surtout Tom Holland. Cependant, il semble que David Harbour ait vraiment enfreint les règles lors du tournage de Black Widow, car l’acteur admet maintenant avoir envoyé des photos de tournage aux créateurs de Stranger Things, The Duffer Brothers.