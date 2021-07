Black Widow poursuit l’erreur récente de Marvel de s’en prendre à un personnage important

Black Widow est la cinquième apparition de Thaddeus Ross dans le MCU, après The Incredible Hulk, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Ses pop-ins au cours des deux derniers films n’étaient rien de plus que des camées, donc avec Black Widow, j’espérais qu’il aurait une présence substantielle dans l’histoire. Oui, Taskmaster, Dreykov et leurs Black Widows ayant subi un lavage de cerveau ont été les principaux antagonistes, mais cela aurait été formidable de voir Ross servir de menace secondaire, en particulier que ses efforts pour appréhender Natasha Romanoff pour avoir violé les accords de Sokovie interféreraient avec sa mission.