Black Widow Star OT Fagbenle brise enfin le silence sur un personnage mystérieux

Je joue ce personnage appelé Mason. C’est vraiment cool, en fait, parce que vous savez que vous avez ces personnages, comme dans James Bond, vous avez Q, et dans Batman, je suppose que vous avez Alfred, et à certains égards, je pense que Mason est cette personne qui aide facilite les missions de Black Widow avec toute la merde dont elle a besoin. Mais contrairement à Q et Alfred, il y a une sorte d’énergie entre eux que vous captez. Comme, “Est-ce que tout est affaire ou non?” Il y a donc quelque chose de vraiment amusant à ce sujet; ce genre de dynamique entre les deux personnages. J’hésite à dire qu’il est un peu amusant. C’est un personnage assez amusant, même si vous pourriez avoir l’impression qu’il a un côté sombre. Mais oui, je ne peux pas en dire trop.