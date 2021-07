Black Widow Streaming: Comment regarder le nouveau film Marvel en ligne

Les fans des émissions de télévision Marvel sur Disney + auront plus de raisons d’être enthousiasmés au cours des deux prochaines années, car le service de streaming continuera à publier davantage de séries liées au MCU. La série d’anthologies animées What If…?, Hawkeye et Ms. Marvel devraient toutes atterrir avant la fin de 2021, avec Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars, I Am Groot et le sans titre Black La série animée Panther devrait faire ses débuts en 2022, 2023 et au-delà.

J’espère que cela vous aidera à décider de la façon dont vous allez regarder Black Widow lors de sa première en salles et sur Disney + avec Premier Access le vendredi 9 juillet 2021.