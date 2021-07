‘Blackb0x’ est un nouvel outil de jailbreak pour les anciens modèles d’Apple TV

Apple a abandonné la prise en charge des anciennes générations d’Apple TV sans tvOS il y a longtemps, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de personnes qui utilisent ces modèles. Si c’est le cas pour vous, un nouvel outil appelé “Blackb0x” a été publié cette semaine pour jailbreaker les anciens modèles Apple TV.

Cet outil fonctionne avec les Apple TV de troisième et quatrième générations et permet aux utilisateurs de jailbreaker facilement ces appareils. Le processus est assez simple et la seule exigence est d’avoir un Mac, car le processus se fait via une application macOS.

Des applications comme YouTube ne fonctionnent plus sur ces modèles Apple TV, et à part une mise à jour qui a ajouté la prise en charge d’Apple TV+ à l’Apple TV de troisième génération, il n’y a plus de mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités pour les Apple TV qui n’exécutent pas tvOS avec App Magasin. Avec le jailbreak, les utilisateurs peuvent au moins ajouter quelques extensions et s’amuser avec l’ancien matériel.

Comme indiqué par iDownloadBlog, le jailbreak est attaché dans certains cas et non attaché dans d’autres. Cela dépend du modèle et de la version du système d’exploitation, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Apple TV 3,2 (A1469) (tvOS 8.4.x non connecté, tvOS 7.x connecté) Apple TV 3,1 (A1427) (tvOS 8.4.x non connecté, tvOS 7.x connecté) Apple TV 2,1 (A1378) (tvOS 7.1.2 connecté, tvOS 6.1.4 non connecté)

Un jailbreak captif signifie que le processus de jailbreak doit être refait à chaque redémarrage de l’appareil, tandis que le jailbreak non captif est “permanent”. Plus de détails sur le processus peuvent être trouvés sur la page GitHub de Blackb0x.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :