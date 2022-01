BlackBerry met fin à la prise en charge de tous ces appareils cette semaine

Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas beaucoup pensé à BlackBerry ces dernières années. La société a cessé de construire ses propres téléphones en 2016 et n’a pas mis à jour son système d’exploitation propriétaire depuis 2013. Et malgré tout cela, la société est toujours là, produisant occasionnellement des appareils Android avec TCL. Mais cette semaine, BlackBerry a tué ses anciens téléphones. Le mardi 4 janvier, BlackBerry a mis fin à la prise en charge des appareils sur BlackBerry 10, 7.1 OS, PlayBook OS 2.1 ou version antérieure.

BlackBerry met fin à la prise en charge de la plupart de ses téléphones

En septembre 2020, BlackBerry a annoncé qu’il mettrait hors service les services hérités de ses systèmes d’exploitation. À l’époque, la société a annoncé une date de résiliation du 4 janvier 2022. Cette date est là, et à l’avenir, tous les appareils fonctionnant sur ces systèmes d’exploitation « ne fonctionneront plus de manière fiable, y compris pour les données, les appels téléphoniques, les SMS et 9- Fonctionnalité 1-1. De plus, les anciennes applications telles que BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager et BlackBerry Blend auront des fonctionnalités limitées.

BlackBerry a proposé l’explication suivante concernant la fin de la prise en charge de ses anciens appareils :

Aujourd’hui, BlackBerry se concentre sur la fourniture de logiciels et de services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Depuis que nous sommes passés à une société de logiciels d’entreprise et de cybersécurité, nous avons reçu des questions sur nos plans pour fournir une assistance continue pour les appareils BlackBerry 7.1 OS et antérieurs et les appareils BlackBerry 10. En 2017, nous nous sommes engagés à fournir au moins deux ans de support supplémentaires pour BlackBerry 10 et au moins deux ans d’accès au réseau BlackBerry pour les appareils BBOS.

BlackBerry a pratiquement abandonné le secteur de la téléphonie ces dernières années. Cela dit, il existe encore de nombreux appareils BlackBerry basés sur Android, y compris le BlackBerry Key2. Comme le note la société, la date de fin de vie n’a pas d’impact sur ces appareils. Les utilisateurs d’appareils BlackBerry Android ne seront affectés que s’ils « reçoivent un e-mail redirigé envoyé à une adresse e-mail hébergée par BlackBerry, ou attribué une licence améliorée basée sur Sim (ESBL) ou une licence basée sur l’identité (IBL).”

Appareils en fin de vie

BlackBerry 10 :

BlackBerry Classic BlackBerry Passport BlackBerry Leap BlackBerry Z10, Z30, Z3 BlackBerry Q10, Q5 Porsche Design P’9982 de BlackBerry Porsche Design P’9983 de BlackBerry

BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures :

BlackBerry Bold : 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000 BlackBerry Curve : 9380, 9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315/9310/9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300 /8310/8320/8330/8350i BlackBerry Torch : 9860/9850, 9810, 9800 BlackBerry Storm : 9500/9530, 9520/9550 BlackBerry Pearl : 9100, 8100/8110/8120/8130, 8220/8230 BlackBerry 9720 BlackBerry 9620 Porsche Design P’9981 de BlackBerry BlackBerry Tour 9630 BlackBerry Style 9670 BlackBerry 8800/8820/8830 BlackBerry 7130 BlackBerry 8700/8707 BlackBerry 7100 BlackBerry 7290 BlackBerry 7730 BlackBerry 7230 BlackBerry 6720 BlackBerry 6230 Appareils basés sur la plate-forme C++ : 850, 857, 900, 950, 957

BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures :

BlackBerry PlayBook 4G LTE / 3G+ BlackBerry PlayBook

Si la date de fin de vie du BlackBerry affecte l’un de vos appareils, votre seul choix est d’acheter un nouvel appareil. Dans la FAQ sur le site Web de Blackberry concernant la résiliation des services, la société suggère de contacter un opérateur pour plus d’informations sur les appareils et les forfaits disponibles. Si vous voulez en savoir plus, n’oubliez pas de consulter la page de fin de vie sur le site Web de BlackBerry.