BlackBerry met fin à la prise en charge de tous ses smartphones classiques

L’iPhone est aujourd’hui considéré comme l’un des smartphones les plus populaires sur le marché, mais dans les années 2000, les téléphones BlackBerry étaient probablement l’un des appareils les plus cool que l’on puisse obtenir. Bien que les anciens téléphones BlackBerry aient disparu depuis longtemps, la société leur offrait toujours une assistance, mais plus maintenant.

Pour mettre officiellement fin à une époque, BlackBerry a annoncé jeudi (via ArsTechnica) qu’il mettrait fin à la prise en charge des smartphones BlackBerry classiques qui exécutent BlackBerry OS et BlackBerry 10. La société prévient les clients qui utilisent encore des téléphones exécutant un tel logiciel qu’ils ne recevoir des correctifs pour s’assurer que l’opérateur ou la connexion Wi-Fi reste fonctionnel.

Par conséquent, même les fonctions de base telles que les appels, les données cellulaires, les SMS et les appels d’urgence peuvent cesser de fonctionner sur les téléphones BlackBerry. Ceci, bien sûr, n’affecte pas les smartphones BlackBerry qui exécutent Android. La prise en charge de BlackBerry OS prendra officiellement fin le 4 janvier 2022.

Pour rappel, les services hérités pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022. À compter de cette date, les appareils exécutant ces services et logiciels hérités via les connexions de l’opérateur ou du Wi-Fi ne fonctionneront plus de manière fiable, y compris pour les données, les appels téléphoniques, les SMS et la fonctionnalité 9-1-1.