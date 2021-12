BlackBerry mourra le 4 janvier – pour de vrai cette fois

Chers amis, nous sommes réunis ici aujourd’hui pour pleurer la mort de ce monarque autrefois bien-aimé du monde mobile : BlackBerry. Et, oui, je me rends compte que ce n’est pas la première fois que nous annonçons la mort de l’entreprise ou de ses appareils (et, pour des raisons que j’expliquerai ci-dessous, ce ne sera probablement pas la dernière) mais c’est un très fin définitive pour le matériel BlackBerry hérité.

À compter du 4 janvier, tous les téléphones ou tablettes exécutant le propre logiciel de BlackBerry – c’est-à-dire BlackBerry 7.1 ou une version antérieure, BlackBerry 10 ou son système d’exploitation pour tablette BlackBerry PlayBook – « ne fonctionneront plus de manière fiable », a déclaré la société. Que ce soit sur Wi-Fi ou sur cellulaire, rien ne garantit que vous puissiez passer des appels téléphoniques, envoyer des messages texte, utiliser des données, établir une connexion SMS ou même appeler le 9-1-1. Cela nous semble sacrément mort.

Si, pour une raison inexplicable, vous ou quelqu’un que vous aimez utilisez toujours un BlackBerry d’origine, nous vous recommandons d’en faire une résolution du Nouvel An pour le retirer doucement mais fermement de leurs mains. À partir du 4 janvier, ce ne sera plus qu’un presse-papiers. (Bien que les appareils BlackBerry exécutant Android continueront de fonctionner normalement.)

Un téléphone élégant pour une époque plus civilisée : le BlackBerry 8310. Image : The Verge

Comme mentionné ci-dessus, cependant, ce n’est peut-être pas le dernier décès de BlackBerry que nous annonçons. La société a connu un déclin lent et tortueux depuis son ère dominante à la fin des années 2000, lorsque ses claviers QWERTY et sa réputation de sécurité lui ont donné une part de marché de 50 % aux États-Unis, mais une marque aussi légendaire doit être essorée pour sa dernière lie. de valeur. (Sa société mère, BlackBerry Limited, s’est tournée vers la vente de logiciels de cybersécurité.)

BlackBerry a essayé de se redémarrer en 2013 avec un nouveau système d’exploitation, BlackBerry 10 (qui a échoué), et en 2015 est passé à la fabrication d’appareils Android (qui a également échoué). Puis, en 2016, elle a commencé à concéder sa marque à des fabricants tiers comme TCL. C’est toujours ainsi que le nom de BlackBerry persiste, et en 2020, une entreprise texane nommée OnwardMobility a déclaré qu’elle fabriquerait un appareil BlackBerry 5G fonctionnant sous Android avec un clavier QWERTY complet qui sortira en 2021.

Eh bien, le temps presse pour celui-là (OnwardMobility n’a partagé aucune nouvelle ou mise à jour sur son site Web depuis janvier 2021), mais que cet effort particulier vive ou meurt, cela nous donnera au moins une chance de nous réunir à nouveau pour un autre funéraire. Nous devons vraiment nous réunir quelque temps dans des circonstances plus douces. Comment vont ta tante et ton oncle de toute façon ?