BlackBerry OS dit au revoir définitivement et cessera de fonctionner dans moins d’une semaine | La technologie

L’année 2022 commencera avec le premier décès d’un système d’exploitation, BlackBerry OS sera licencié dans les premiers jours de janvier définitivement.

Les adieux sont compliqués, même quand on parle d’un système d’exploitation dont la popularité était pratiquement nulle. Aujourd’hui, il est temps de dire au revoir à BlackBerry OS et, très probablement, c’est que beaucoup cette plate-forme ne ressemble à rien ou même pense qu’il est encore mieux de dire au revoir pour toujours.

Il y a quelques années de plus que je ne voudrais le supposer, posséder un BlackBerry signifiait disposer d’un appareil de nouvelle génération doté d’une quantité limitée mais impressionnante de fonctionnalités et de fonctionnalités. Android était encore une idée simple et iOS la même chose.

Le monde était aux pieds de BlackBerry et cela signifiait peut-être que l’entreprise ne savait pas comment réagir à la révolution qui allait être témoin du paysage technologique. Android a fait irruption comme une bouffée d’air frais et iOS a fait de même, les deux systèmes d’exploitation sont venus détrôner BlackBerry et ils ont réussi.

L’entreprise n’a pas abandonné et a continué à essayer d’être pertinente dans un secteur qui commençait à prendre de l’ampleur. BlackBerry OS a fini par ne pas être le système d’exploitation prioritaire de ses appareils et a fini par faire le saut vers Android, mais même avec ceux-ci et avec l’avantage d’un clavier physique ; les utilisateurs ont continué à préférer parier sur d’autres fabricants.

Maintenant, toujours en 2021, l’annonce a été que le système d’exploitation BlackBerry cesserait d’exister. Ce système d’exploitation ferme ses portes et les appareils qui en disposent ne seront plus pris en charge, bien que le pire soit que, selon BlackBerry, il est fort probable qu’ils commencent à mal fonctionner.

Et, est-ce qu’en perdant complètement le support, la possibilité de passer des appels, des SMS ou même des appels d’urgence sera également éliminée. Cette perte de support affectera également le WiFi donc, si vous avez encore des informations sur l’un de ces appareils, il serait préférable de les transférer dès que possible.