BlackBerry, Tizen sont les dernières alternatives Android à subir des coups mortels

Tizen et BlackBerry sont déjà des plates-formes mortes, mais elles ont subi des coups mortels qui les rendent pratiquement impossibles à utiliser comme alternatives à Android.

Tizen Help rapporte (h/t : GSMArena) que Samsung a fermé la boutique d’applications Tizen pour smartphones à partir du 31 décembre 2021. La boutique d’applications était limitée aux utilisateurs existants à partir de juin 2021, mais la fermeture signifie que même les consommateurs existants devront chercher ailleurs .

Tizen n’était en aucun cas une plate-forme de smartphone populaire, la dernière série de téléphones Tizen Galaxy Z de Samsung étant sortie en 2017. Ce n’est donc pas une surprise de voir Samsung emprunter cette voie, mais cela marque la fin d’une époque. La plate-forme a en fait connu plus de succès dans le domaine des montres intelligentes, mais le fabricant coréen adopte désormais Wear OS 3.

BlackBerry subit aussi des coups mortels

La semaine dernière a également vu un autre coup dur pour ceux qui s’accrochent à des téléphones avec des plates-formes alternatives, alors que les appareils BlackBerry OS ont atteint le statut de fin de vie. BlackBerry a annoncé qu’à compter du 4 janvier 2022, les services hérités pour BlackBerry OS 7.1 et versions antérieures, BlackBerry 10 et PlayBook OS ne seront plus disponibles. Ces services hérités incluent les données, les appels téléphoniques, les appels d’urgence et les SMS.

Tizen et BlackBerry 10 rejoignent d’anciens rivaux d’Android comme BadaOS, Windows Phone, MeeGo et WebOS pour tomber à l’eau.

En fait, la seule alternative Android notable encore disponible (à part iOS et les ROM personnalisées) est la plate-forme Sailfish OS. Mais ce projet n’est disponible que sur quelques téléphones et vous oblige à dépenser 49,90 € (~ 57 $) pour accéder à la prise en charge des applications Android et aux mises à jour du firmware.