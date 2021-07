Blackbuck rejoint le club des licornes avec un nouveau financement de 67 millions de dollars

Le total des fonds de la société s’élève désormais à plus de 300 millions de dollars.

La plate-forme de camionnage en ligne BlackBuck est devenue une licorne après avoir obtenu 67 millions de dollars de nouveaux financements dirigés par Tribe Capital, IFC Emerging Asia Fund et VEF pour une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série E de la société, a également vu la participation des investisseurs existants Wellington Management, Sands Capital et International Finance Corporation, a indiqué jeudi la société dans un communiqué.

La société basée à Bengaluru avait levé pour la dernière fois 150 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs en mai 2019 pour une valorisation estimée à environ 850 millions de dollars. Le total des fonds de la société s’élève désormais à plus de 300 millions de dollars. BlackBuck compte Accel, Apoletto Asia, B Capital, Flipkart et Goldman Sachs parmi ses premiers bailleurs de fonds.

La société déploiera de nouveaux capitaux pour élargir sa portée et lancer de nouveaux services pour les clients. Une partie des fonds sera également utilisée pour développer les capacités des produits et des sciences des données. “Le nouveau cycle de financement nous donne plus de puissance de feu pour investir dans des problèmes de camionnage fondamentalement difficiles et continuer à approfondir notre portée et notre impact”, a déclaré le co-fondateur et PDG Rajesh Yabaji.

Fondée en 2015, BlackBuck numérise les opérations de flotte pour les camionneurs et exploite une place de marché pour aider à faire correspondre les camions avec les charges pertinentes. La plateforme dispose d’un réseau de plus de 1,2 million de camions et de plus de 700 000 camionneurs avec des transactions mensuelles totalisant plus de 15 millions. La société qui est en concurrence directe avec des acteurs comme Rivigo affirme détenir plus de 90 % de part de marché de toutes les activités de camionnage en ligne. Il compte de grandes entreprises comme Hindustan Unilever, Reliance et Coca Cola parmi ses plus de 10 000 clients.

« Blackbuck a rapidement fait évoluer son marché de fret en ligne et ses services de gestion de flotte. La contribution de Blackbuck à une transparence et une efficacité accrues sur le marché indien du fret long-courrier, vaste, fragmenté et majoritairement non organisé, offre un potentiel d’impact significatif sur le développement », a déclaré Saadia Khairi, directrice du fonds IFC Emerging Asia Fund.

Les analystes parient sur l’espace technologique de la logistique alors que les entreprises développent des solutions avancées pour combler les lacunes sectorielles. Alors que les entreprises traditionnelles ont été gravement touchées lors des blocages induits par Covid, les start-ups logistiques axées sur la technologie étaient mieux placées pour gérer leurs opérations. Par exemple, dans l’industrie du transport de fret, les transitaires traditionnels fonctionnaient en moyenne à 30-40% de leur capacité, tandis que les acteurs numériques pouvaient fonctionner à 60-70% de leur capacité de volumes, ont-ils déclaré.

Le segment des start-up indiennes a désormais ajouté 16 licornes jusqu’à présent cette année, contre 11 licornes ajoutées en 2020.

